Zmasowany atak ukraińskich dronów. Rosja donosi o rekordowych zestrzeleniach

RMF24

W nocy z 1 na 2 sierpnia ukraińskie Siły Obronne przeprowadziły szeroko zakrojony atak z użyciem bezzałogowców na rosyjskie obiekty wojskowe, przemysłowe i logistyczne. Celem uderzeń stały się m.in. rafineria w Saratowie, lotnisko strategiczne w Engelsie oraz skład ropy w obwodzie kałuskim. Rosyjskie Ministerstwo Obrony twierdzi z kolei, że w ciągu minionej doby zestrzeliło rekordowe ponad 1100 ukraińskich dronów.

Jak poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy, w nocy z 1 na 2 sierpnia przeprowadzono uderzenia na szereg kluczowych obiektów wykorzystywanych przez rosyjską armię i kompleks wojskowo-przemysłowy. W Saratowie trafiono w rafinerię ropy naftowej należącą do koncernu Rosnieft, wywołując pożar na jej terenie. Zakład ten, zdolny do przerobu około 7 milionów ton ropy rocznie, bierze udział w zaopatrywaniu sił zbrojnych Rosji.

Atak objął również bazy lotnictwa strategicznego w Engelsie (lotnisko Engels-2), gdzie stacjonują bombowce Tu-95MS i Tu-160 – w mediach społecznościowych opublikowano nagrania pokazujące eksplozję na terenie bazy. Ponadto ukraińskie siły uderzyły w skład ropy naftowej w Ludynowsku w obwodzie kałuskim oraz miejsce przechowywania, szkolenia i wystrzeliwania dronów uderzeniowych w rejonie Nawli w obwodzie briańskim. Dzień wcześniej, 1 sierpnia, Siły Obronne atakowały także rosyjskie punkty kontroli dronów w obwodach kurskim, donieckim, dniepropietrowskim i zaporoskim.

Skutki ataków odnotowano w wielu rosyjskich regionach. W obwodzie samarskim, w miejscowości Nowosemejkino, po ataku drona wybuchł pożar w obiekcie logistycznym firmy Wildberries (połączona spółka RWB). Gubernator Wiaczesław Fedoryszczew potwierdził fakt ataku. Biuro prasowe RWB przekazało, że w wyniku pożaru nikt nie odniósł obrażeń, a łańcuchy logistyczne reorganizowano i przekierowano do innych obiektów. Niezależny kanał Astra, analizujący zdjęcia satelitarne, zauważył, że 450 metrów od płonącego magazynu znajduje się duża instalacja z symboliką wojskową („Z” i „V”) oraz flagą Rosji.

Z kolei w obwodzie rostowskim gubernator Jurij Slusar zgłosił atak prawie 150 ukraińskich bezzałogowców na miasto Kamieńsk Szachtyński i siedem innych rejonów.

Rosyjskie doniesienia o skali zniszczonych dronów

Strona rosyjska przedstawiła własne dane dotyczące działań obronnych. Według komunikatów Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, przytoczonych przez agencję RBC, rosyjska obrona powietrzna miała zestrzelić w ciągu 24 godzin aż 1158 ukraińskich dronów. Rosyjski resort obrony poinformował również o rzekomym zniszczeniu sześciu kierowanych bomb lotniczych oraz jednej rakiety systemu HIMARS.