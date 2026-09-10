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Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Ofiary między innymi w centrum handlowym

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 września (07:39)

Tragiczne informacje napływają od rana z Ukrainy. Rosjanie zaatakowali m.in. centrum handlowe w Sumach i port w Mikołajowie. Jest wielu zabitych.

Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Ofiary między innymi w centrum handlowym
Skutki wtorkowego ataku Rosji na Kijów, zdj. MAXYM MARUSENKO /PAP/EPA
  • W wyniku rosyjskiego ataku na obwód sumski w Ukrainie zginęło co najmniej pięć osób.
  • W nocy ze środy na czwartek Rosjanie zaatakowali także port w Mikołajowie; zginęły cztery osoby.
  • W związku z zagrożeniem atakami dronów w północno-zachodnich obwodach Ukrainy, w tym przy granicy z Polską, ogłoszono żółty alarm.
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Co najmniej pięć osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku ataków wojsk rosyjskich na obwód sumski na północnym wschodzie Ukrainy.

„W sumskiej hromadzie (gminie) na skutek trafienia dronem w centrum handlowe zginęły dwie osoby, mężczyzna i kobieta - oboje 21-letni. Rannych i poszkodowanych zostało 20 osób (…)” – przekazała policja.

51-letni mężczyzna zginął w gminie Znob-Nowhorodskie po ataku drona. Ranna została 48-letnia kobieta. Kolejne trzy osoby zostały ranne w innych gminach.

„Cynicznie zaatakowali centrum handlowe, gdy ludzie robili zakupy”

Do ataku na centrum handlowe w Sumach doszło w środę wieczorem. Według Serhija Krywoszejenki, szefa administracji wojskowej Sum, Rosjanie cynicznie zaatakowali centrum handlowe w czasie, gdy ludzie w drodze z pracy robili zakupy.

Miejscowi lekarze poinformowali, że stan czterech osób rannych jest poważny.

W nocy ze środy na czwartek Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg.

Ofiary w Mikołajowie

Rosjanie w nocy uderzyli też w port w Mikołajowie oraz w infrastrukturę cywilną i przemysłową. Zginęły cztery osoby, 19 zostało rannych  – poinformował p.o. gubernatora obwodu Heorhij Reszetyłow na Telegramie. Ministerstwo obrony Rosji oświadczyło w czwartek, że uderzyło w obiekty wykorzystywane do celów wojskowych w porcie Czarnomorsk, dwa statki w pobliżu Odessy oraz magazyn dronów w Mikołajowie w nocy.

Żółty alarm w Ukrainie

Władze Ukrainy ogłosiły w czwartek rano żółty alarm, ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. W związku z zagrożeniem alert wydało polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

„Odrzutowe drony z obwodu żytomierskiego na północ obwodu rówieńskiego kurs zachodni” – ostrzegło w krótkim komunikacie na Telegramie dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.

Żółty alarm w obwodzie wołyńskim ogłoszono około godz. 7, czyli godz. 6 w Polsce.

RCB wydało następnie alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Ukraina Rosja
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