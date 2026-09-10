Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Ofiary między innymi w centrum handlowym

RMF24

Tragiczne informacje napływają od rana z Ukrainy. Rosjanie zaatakowali m.in. centrum handlowe w Sumach i port w Mikołajowie. Jest wielu zabitych.

Co najmniej pięć osób zginęło, a 24 zostały ranne w wyniku ataków wojsk rosyjskich na obwód sumski na północnym wschodzie Ukrainy.

„W sumskiej hromadzie (gminie) na skutek trafienia dronem w centrum handlowe zginęły dwie osoby, mężczyzna i kobieta - oboje 21-letni. Rannych i poszkodowanych zostało 20 osób (…)” – przekazała policja.

51-letni mężczyzna zginął w gminie Znob-Nowhorodskie po ataku drona. Ranna została 48-letnia kobieta. Kolejne trzy osoby zostały ranne w innych gminach.

„Cynicznie zaatakowali centrum handlowe, gdy ludzie robili zakupy”

Do ataku na centrum handlowe w Sumach doszło w środę wieczorem. Według Serhija Krywoszejenki, szefa administracji wojskowej Sum, Rosjanie cynicznie zaatakowali centrum handlowe w czasie, gdy ludzie w drodze z pracy robili zakupy.

Miejscowi lekarze poinformowali, że stan czterech osób rannych jest poważny.

W nocy ze środy na czwartek Rosjanie atakowali też Charków, Chmielnicki i Krzywy Róg.

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Ofiary w Mikołajowie

Rosjanie w nocy uderzyli też w port w Mikołajowie oraz w infrastrukturę cywilną i przemysłową. Zginęły cztery osoby, 19 zostało rannych – poinformował p.o. gubernatora obwodu Heorhij Reszetyłow na Telegramie. Ministerstwo obrony Rosji oświadczyło w czwartek, że uderzyło w obiekty wykorzystywane do celów wojskowych w porcie Czarnomorsk, dwa statki w pobliżu Odessy oraz magazyn dronów w Mikołajowie w nocy.

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Żółty alarm w Ukrainie

Władze Ukrainy ogłosiły w czwartek rano żółty alarm, ostrzegający przed atakami rosyjskich dronów w północno-zachodnich obwodach kraju, w tym bezpośrednio przy granicy z Polską. W związku z zagrożeniem alert wydało polskie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB).

„Odrzutowe drony z obwodu żytomierskiego na północ obwodu rówieńskiego kurs zachodni” – ostrzegło w krótkim komunikacie na Telegramie dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy.

Żółty alarm w obwodzie wołyńskim ogłoszono około godz. 7, czyli godz. 6 w Polsce.

RCB wydało następnie alert dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego.