Zmasowany atak Rosji na Ukrainę. Eksplozje w Kijowie i we Lwowie

RMF24

Zmasowany atak rakietowym Rosji na Ukrainę. Według oficjalnych informacji, w wyniku ostrzału zginęła co najmniej jedna osoba. Bomby spadają m.in. na Kijów i Lwów.

Kolejna fala rosyjskich ataków rakietowych na Ukrainę. Jak informują ukraińskie władze, w wyniku ostrzału balistycznego na Kijów zginęła co najmniej jedna osoba. Alarmy przeciwlotnicze rozbrzmiały w większości regionów kraju, a świadkowie donosili o eksplozjach w stolicy. Kilka obiektów niezamieszkałych stanęło w ogniu – przekazał mer Kijowa, Witalij Kliczko, za pośrednictwem komunikatora Telegram.

W zachodniej części Ukrainy, w położonym blisko granicy z Polską Lwowie, rosyjskie pociski uszkodziły dwa bloki mieszkalne. 15 osób zostało rannych – informują lokalne służby.

Zełenski ostrzegał już wieczorem przed atakiem

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jeszcze przed atakiem ostrzegał, że Rosja szykuje zmasowaną ofensywę rakietową. Po powrocie z wizyty w Stanach Zjednoczonych, gdzie – jak podkreślił – prezydent Donald Trump zgodził się na udzielenie Ukrainie licencji na systemy Patriot, Zełenski ponownie zaapelował do sojuszników o wsparcie w zakresie obrony przeciwlotniczej. „Bezpieczeństwo Ukraińców zależy bezpośrednio od gotowości naszych partnerów do dostarczenia rakiet obrony powietrznej” – napisał na Telegramie.

Polska poderwała myśliwce, na Lubelszczyźnie zawyły syreny alarmowe

W odpowiedzi na rosyjskie ataki, Polska poderwała myśliwce, by zabezpieczyć naszą przestrzeń powietrzną. Polskie Siły Zbrojne poinformowały na platformie X, że w gotowości są nie tylko samoloty bojowe i wczesnego ostrzegania, ale także naziemne systemy obrony powietrznej oraz radary. Działania mają charakter prewencyjny.

Syreny alarmowe obudziły również mieszkańców wschodniej Polski, zwłaszcza w Lublinie i okolicach. Jak potwierdził rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz w rozmowie z RMF FM, decyzja o uruchomieniu alarmów zapadła na polecenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Alarmy miały ostrzec ludność cywilną przed możliwym zagrożeniem z powietrza, a systemy wczesnego ostrzegania zostały aktywowane w większości powiatów województwa lubelskiego. Po godzinie 4 rano alarm został odwołany.