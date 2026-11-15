Zmasowany atak na Moskwę. Dziesiątki dronów w akcji

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Ukraina zaatakowała w niedzielę wieczorem Moskwę dziesiątkami dronów bojowych. Informację przekazał mer miasta Siergiej Sobianin. Nie podano dotąd informacji o ewentualnych ofiarach ani skali zniszczeń.

Drony nad Moskwą. Komunikaty mera stolicy

O ataku na Moskwę poinformował w niedzielę wieczorem mer miasta Siergiej Sobianin. W pierwszym komunikacie, opublikowanym około godz. 19:10, przekazał, że rosyjska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała cztery ukraińskie drony lecące w kierunku stolicy. Jak dodał, na miejscu upadku szczątków maszyn pracowały służby ratunkowe.

Kolejne informacje pojawiły się niespełna 40 minut później. O godz. 19:46 Sobianin przekazał, że jednostki obrony przeciwlotniczej rosyjskiego Ministerstwa Obrony zestrzeliły następne bezzałogowce - w komunikacie wspomniał o 11 dronach lecących w kierunku Moskwy.

O godz. 20:15 mer Moskwy napisał o odparciu kolejnego uderzenia - według jego relacji rosyjska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 19 dronów.

Rosyjskie ministerstwo: 230 dronów przechwyconych w ciągu dnia

Atak na Moskwę był częścią szerszej aktywności ukraińskich bezzałogowców nad terytorium Rosji. Rosyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało, że w niedzielę 15 listopada między godz. 8 a 20 czasu moskiewskiego siły obrony przeciwlotniczej przechwyciły i zniszczyły łącznie 230 ukraińskich dronów.

Według rosyjskiego resortu obrony bezzałogowce zostały zneutralizowane nad obwodami biełgorodzkim, briańskim i kurskim, a także nad okupowanym Krymem oraz Morzem Czarnym.

Podane dane pochodzą ze strony rosyjskiej i nie zostały niezależnie zweryfikowane.

Wiadomo jednak, że w ostatnich dniach Ukraina intensyfikowała działania wymierzone w rosyjską infrastrukturę energetyczną - w ciągu tygodnia ukraińskie siły zakłóciły pracę dziewięciu największych rosyjskich rafinerii. Według prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego do tego czasu udało się wyłączyć z pracy ponad 55 proc. rosyjskich mocy przerobowych ropy naftowej.

Działania te są odpowiedzią na rosyjskie ataki na ukraiński sektor energetyczny oraz brak gotowości Moskwy do deeskalacji konfliktu.

Zełenski ostrzega przed kolejnymi rosyjskimi atakami

Prezydent Ukrainy przekazał w niedzielę, że ukraiński wywiad dysponuje informacjami o przygotowaniach Rosji do kolejnych uderzeń na Ukrainę.

Rosyjskie zagrożenie balistyczne pozostaje bardzo, bardzo poważne. Mamy informacje wywiadowcze na temat przygotowań do nowych ataków – zaznaczył ukraiński prezydent.

W najbliższych dniach ma odbyć się spotkanie w formacie Ramstein. Zaplanowano je na 17 listopada w siedzibie NATO w Brukseli i - zdaniem Zełenskiego - powinno przynieść konkretne rezultaty i wysłać Moskwie jasny sygnał, że Ukraina nadal może liczyć na wsparcie sojuszników.

Jednym z głównych tematów rozmów będzie wzmocnienie ukraińskiej obrony powietrznej. Szczególne znaczenie mają mieć dostawy pocisków do systemów Patriot i NASAMS.

Prezydent zapowiedział także współpracę z partnerami w celu zwiększenia produkcji dronów. Podkreślił, że Ukraina dysponuje odpowiednim potencjałem, a wykorzystanie bezzałogowców na froncie przynosi już wymierne efekty.

Zełenski przekazał ponadto, że według ukraińskich danych rosyjska armia straciła w październiku ponad 50 tys. żołnierzy. Podobnie wysokie straty mają być odnotowane również w listopadzie.