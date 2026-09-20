Zmasowany atak dronów na Ukrainę. Wśród ofiar śmiertelnych troje dzieci

RMF24

W nocy z soboty na niedzielę Rosja przeprowadziła zmasowany atak dronowy na Ukrainę. Według oficjalnych informacji przekazanych przez władze regionalne na komunikatorze Telegram, rosyjskie siły użyły aż 138 bezzałogowych statków powietrznych. W wyniku ataku zginęło osiem osób, w tym troje dzieci, a pięć kolejnych zostało rannych.

Tragiczne skutki w obwodzie kijowskim

Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano w obwodzie kijowskim. „W szpitalu zmarło dziecko, które odniosło obrażenia w wyniku ataku wroga w rejonie wyszogrodzkim. Tym samym liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do czterech — troje dzieci i jedna kobieta” – poinformował szef administracji wojskowej obwodu kijowskiego Tymur Tkaczenko. W wyniku rosyjskich ataków w pięciu rejonach tego obwodu uszkodzonych zostało 31 obiektów.

Ofiary i zniszczenia w innych regionach

Narodowa Policja Ukrainy przekazała, że w obwodzie sumskim, w wyniku rosyjskich ostrzałów, zginęły cztery osoby, a pięć zostało rannych. Z kolei w obwodzie winnickim, jak poinformowała szefowa administracji wojskowej Natalia Zabołotna, uszkodzony został obiekt infrastruktury kolejowej.

Masowy atak ukraińskich dronów na Moskwę. Uszkodzona rafineria W niedzielny poranek Moskwa stała się celem kolejnego masowego ataku ukraińskich dronów. Jak poinformował mer miasta Siergiej Sobianin, uszkodzeniu uległ obiekt na terenie rafinerii.

Skala ataku i działania obrony przeciwlotniczej

Według Sił Powietrznych Ukrainy, rosyjskie wojska użyły 138 dronów typu Shahed, z czego połowa to modele z napędem odrzutowym. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 101 dronów typu Shahed, Gerber oraz innych typów. Mimo to odnotowano trafienia środków ataku powietrznego w 17 lokalizacjach oraz upadek zestrzelonych dronów w pięciu miejscach.