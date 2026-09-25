Zmarł mężczyzna postrzelony podczas zamachu na Trumpa w Pensylwanii

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W Pittsburghu zmarł James Copenhaver, jeden z uczestników wiecu wyborczego w 2024 roku, który został postrzelony podczas zamachu na Donalda Trumpa w Pensylwanii. Informację o śmierci mężczyzny przekazał w czwartek jego prawnik - Joseph Feldman.

Zmarł mężczyzna, który został postrzelony podczas wiecu Donalda Trumpa w 2024 roku (Fot. DAVID MAXWELL)

Zmarł mężczyzna, który został postrzelony podczas wiecu Donalda Trumpa w 2024 roku (Fot. DAVID MAXWELL) / PAP/EPA

Agencja AP podała, że Copenhaver miał 76 lat. Kiedy 20-letni napastnik otworzył ogień z pobliskiego dachu w Butler w Pensylwanii, zwolennik ówczesnego kandydata republikanów w wyborach prezydenkcich znajdował się na trybunach. Został trafiony w ramię i brzuch, a rany spowodowały u niego trwałe problemy zdrowotne i konieczność poruszania się o lasce. Zmarł w środę w szpitalu West Penn w Pittsburghu.

Zamach na Trumpa w Pensylwanii

W trakcie incydentu na miejscu zginął Corey Comperatore, który osłonił rodzinę przed kulami. Donald Trump doznał obrażeń w prawe ucho. Inny postrzelony uczestnik wiecu, David Dutch, przeżył. Obrażenia mężczyzny wymagały licznych operacji, w tym zabiegu związanego z przecięciem jelita grubego. Mężczyzna zmagał się też z trwałymi uszkodzeniami nerek i innymi dolegliwościami, w tym utratą czucia w nodze. W pozwie określono rany jako „wyniszczające, ciężkie, trwałe i zmieniające życie”.

Donald Trump ranny w trakcie wiecu w Pensylwanii. Padły strzały Donald Trump został postrzelony w ucho podczas sobotniego wiecu wyborczego w Butler w Pensylwanii. Były prezydent USA padł na ziemię podczas przemówienia, trzymając się za głowę, po czym został eskortowany do swojego pojazdu przez agentów Secret…

Rodzina o zmarłym: Jego miłość do ojczyzny nigdy nie słabła

AP przypomniała, że w czerwcu Copenhaver wraz z żoną, Marianne Copenhaver, pozwali władze federalne. Zarzuciły Secret Service i departamentowi bezpieczeństwa krajowego „całkowite zaniedbanie” w kwestii zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa podczas wiecu. Feldman przekazał w oświadczeniu w imieniu rodziny, że mężczyzna zmarł w otoczeniu bliskich. Nie sprecyzowano, czy śmierć miała bezpośredni związek z obrażeniami odniesionymi podczas wiecu.

Jako weteran z dumą służył naszemu krajowi w siłach zbrojnych, a jego miłość do ojczyzny nigdy nie słabła. James był prawdziwym amerykańskim patriotą, głęboko wierzącym w wolności i ideały, na których zbudowano ten naród; uosabiał on najlepsze cechy naszego wspaniałego kraju – podkreśliła rodzina.

Reakcja Trumpa

W mediach społecznościowych prezydent Stanów Zjednoczonych nazwał w czwartek Copenhavera „prawdziwym amerykańskim patriotą”. Jim wykazał się ogromną dzielnością, odważnie kontynuując walkę, walcząc, walcząc i walcząc oraz zachowując pozytywne nastawienie mimo niewyobrażalnych trudności – napisał Trump.