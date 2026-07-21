Złodzieje ukradli 350 leżaków. Teraz opalają się na nich turyści w Albanii

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Złodzieje ukradli je we Włoszech, a dziś opalają się na nich turyści w zupełnie innym kraju. Właściciele kurortu w Reggio Emilia w jedną noc stracili majątek wart 45 tysięcy euro. Gdy sprawa wyszła na jaw dzięki spostrzegawczości jednej kobiety, włoscy przedsiębiorcy zamiast ulgi poczuli bezsilność. Choć wiedzą dokładnie, na której plaży w Albanii znajdują się będące ich własnością 350 leżaków, do dziś nie mogą ich odzyskać.

Zuchwała kradzież we włoskim kurorcie

W czerwcu 2024 roku właściciele klubu plażowego z Reggio Emilia we Włoszech przeżyli szok, kiedy odkryli, że w ciągu jednej nocy z ich obiektu zniknęło aż 350 leżaków do opalania. Straty oszacowano na około 45 tysięcy euro.

Mimo zgłoszenia sprawy na policję, przez długi czas nie udało się ustalić, co stało się ze sprzętem.

Przypadkowe odkrycie na albańskiej plaży

Śledztwo utknęło w martwym punkcie, a sprawa mogłaby zostać zapomniana, gdyby nie przypadek i spostrzegawczość jednej z klientek klubu.

Rok po kradzieży, podczas urlopu w Albanii niedaleko Durrës, rozpoznała charakterystyczny napis „Onde Chiare” na leżakach ustawionych na tamtejszej plaży.

Prawny pat. Włosi nie mogą odzyskać leżaków

Zaskoczona turystka zawiadomiła właścicieli klubu w Reggio Emilia, którzy szybko zidentyfikowali swoją własność. Następnie wynajęli działającego w Albanii prawnika, żeby odzyskać swoją własność. Mimo tych starań, do dziś nie udało się sprowadzić leżaków z powrotem do Włoch.

Nadal stoją one w tym samym miejscu na albańskiej plaży i są wykorzystywane przez turystów. Ich właściciele nie k

Koniec z "mafią leżakową" na greckich plażach Grecja już teraz przygotowuje się do nowego sezonu turystycznego i na napływ urlopowiczów. W związku z tym wprowadza od tego roku nowe zasady użytkowania plaży. Jedna z nich mówi, że 70 proc. powierzchni danej plaży musi pozostać wolna od leżaków.

ryją frustracji.

Wiemy, gdzie są leżaki, ale po dwóch latach nie znajdujemy sposobu, by je odzyskać – powtarza ich właściciel Enrico Cavazzoni, podkreślając bezsilność wobec bezczynności lokalnych służb.

Albania – nowy hit turystyczny Europy

Albania od kilku lat przeżywa prawdziwy boom turystyczny. Jak pokazuje najnowsze badanie firmy Visa, Albania zanotowała aż 75 procentowy wzrost liczby przyjezdnych, stając się jednym z najpopularniejszych kierunków podróży w Europie Południowo-Wschodniej.

Eksperci prognozują, że do 2035 roku turystyka może generować nawet 30 procent albańskiego produktu krajowego brutto, a sektor ten – bezpośrednio lub pośrednio – stworzy ponad pół miliona miejsc pracy.

Durrës to najpopularniejszy albański kurort z ponad 10-kilometrową, piaszczystą plażą, elegancką promenadą i licznymi kawiarniami. Coraz więcej podróżnych wybiera Albanię nie tylko ze względu na piękne krajobrazy, ale także znacznie niższe ceny w porównaniu z innymi regionami Morza Śródziemnego.