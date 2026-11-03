Zlecił podpalenie stacji Starlink w Polsce. Zatrzymanie w Niemczech

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Niemiecka policja zatrzymała w powiecie Reutlingen koło Stuttgartu mężczyznę podejrzanego o zlecenie podpalenia naziemnej stacji Starlinków w Woli Krobowskiej koło Grójca. Poinformowały o tym we wtorek Krajowy Urząd Kryminalny Badenii-Wirtembergii oraz Prokuratura Generalna w Stuttgarcie.

Zatrzymany, podobnie jak dwaj inni podejrzani ujęci wcześniej w tej sprawie, jest obywatelem Turcji. Według niemieckich śledczych mężczyzna miał z terytorium Niemiec zlecić wykonanie podpalenia w Polsce.

W akcji uczestniczyły specjalne oddziały niemieckiej policji. Podczas zatrzymania zabezpieczono m.in. osiem telefonów komórkowych oraz amunicję.

Mężczyźnie zarzucono przygotowywanie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Prokuratura Generalna w Stuttgarcie przekazała, że wszczęto wobec niego odrębne postępowanie przygotowawcze na terenie Niemiec.

Zatrzymano dwie osoby ws. podpalenia stacji Starlink W poniedziałek na terenie Niemiec tamtejsze służby zatrzymały dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie stacji bazowej łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu – przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji…

Dwaj podejrzani czekają na ekstradycję

W połowie października, na wniosek Polski, w Nürtingen zatrzymano dwóch innych obywateli Turcji. Mężczyźni przebywają obecnie w areszcie, a polskie władze wystąpiły o ich ekstradycję.

Jak wynika z informacji niemieckiej prokuratury, domniemani wykonawcy sabotażu zostali przewiezieni do Polski w nocy z 22 na 23 września 2026 roku. Mieli podpalić terminal Starlink.

Do pożaru naziemnej stacji Starlinków w Woli Krobowskiej koło Grójca doszło 23 września. Według ustaleń śledczych ogień został wzniecony celowo.

Polskie władze informowały, że istnieje uzasadnione podejrzenie, iż za sprawą mogą stać rosyjskie służby wywiadowcze. W połowie października odnotowano również próby podpaleń stacji Starlinków na Litwie i w Bułgarii.