Złe wieści dla Ukrainy. Pjongjang rozpoczął rozmieszczanie jednostki rakietowej w Rosji

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Północnokoreańska jednostka rakietowa miała rozpocząć rozmieszczanie w zachodniej Rosji – twierdzi przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego w rozmowie z agencją Reutera. Według tych informacji formacja może dysponować nawet 120 pociskami balistycznymi i sześcioma wyrzutniami.

Andrij Czerniak z Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR) przekazał, że Rosja planuje ulokować około 90 północnokoreańskich żołnierzy w obwodzie woroneskim, niedaleko granicy z Ukrainą.

Według ukraińskiego wywiadu mieliby oni działać w strukturach rosyjskiej 112. Brygady Rakietowej. Moskwa ma zakładać, że rozmieszczonych zostanie 120 północnokoreańskich rakiet balistycznych oraz sześć wyrzutni.

Czerniak zaznaczył, że szczegóły operacji, w tym ostateczna liczba pocisków, mają zostać ustalone podczas rozmów na wysokim szczeblu w przyszłym miesiącu. Nie jest jasne, jaką dokładnie rolę żołnierze z Korei Północnej mieliby odgrywać w rosyjskich działaniach rakietowych.

Jak twierdzi ukraiński wywiad, Pjongjang przekazał Rosji kolejną partię 40 pocisków KN-23 i KN-24 wraz z personelem. Z informacji HUR wynika, że rosyjskie wojska użyły w ubiegłym tygodniu po raz pierwszy od sierpnia 2025 roku dwóch północnokoreańskich rakiet przeciwko Ukrainie.

Reuters podkreśla, że nie był w stanie niezależnie zweryfikować tych twierdzeń. Rosyjskie ministerstwo obrony oraz ambasada Korei Północnej przy ONZ tradycyjnie nie odpowiedziały na prośby o komentarz.

Kijów obawia się o obronę powietrzną

Rozmieszczenie dodatkowych pocisków balistycznych byłoby szczególnym wyzwaniem dla Ukrainy, która odczuwa niedobór zaawansowanych systemów obrony powietrznej. Rakiety balistyczne są znacznie trudniejsze do przechwycenia niż wiele innych środków ataku stosowanych przez Rosję.

Rob Lee z amerykańskiego think tanku Foreign Policy Research Institute ocenił, że zwiększenie liczby takich pocisków stanowiłoby poważne zagrożenie dla Kijowa.

Obrona przed rakietami balistycznymi jest jednym z najsłabszych punktów Ukrainy. Każdy wzrost liczby pocisków, z którymi musi się mierzyć, będzie zwiększał skalę wyzwania – stwierdził w rozmowie z Reutersem.

Ekspert zwrócił uwagę, że szczególnie trudny może być okres zimowy. Rosja w poprzednich latach prowadziła wówczas zmasowane ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną.

Rakiety KN-23 i KN-24 mniej precyzyjne od rosyjskich Iskanderów

Według ukraińskich źródeł wojskowych północnokoreańskie rakiety KN-23 i KN-24 mają większy zasięg i mogą przenosić większe głowice niż rosyjskie Iskandery. Jednocześnie mają być mniej precyzyjne.

Władze Ukrainy informowały w ubiegłym tygodniu, że północnokoreańska rakieta zniszczyła dom mieszkalny w miejscowości Raduszne w centralnej części kraju. Zginęło wówczas co najmniej pięć osób z jednej rodziny.

Według Czerniaka Korea Północna dostarczyła Rosji około 150 rakiet KN-23 i KN-24 od końca 2023 roku do sierpnia 2025 roku.

Coraz bliższa współpraca Moskwy i Pjongjangu

Korea Północna zacieśniła współpracę z Rosją po rozpoczęciu przez Moskwę pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Oba państwa podpisały w 2024 roku pakt o wzajemnej obronie.

Ukraińscy urzędnicy twierdzą, że Pjongjang wysłał do Rosji miliony sztuk amunicji artyleryjskiej, a także 14 tysięcy żołnierzy do obwodu kurskiego.

Czerniak przekazał, że obecnie w obwodzie kurskim przebywa około 9,5 tysiąca północnokoreańskich wojskowych, którzy – według jego informacji – nie uczestniczą bezpośrednio w działaniach bojowych przeciwko Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski mówił w ubiegłym miesiącu, że Kreml może zabiegać o wysłanie przez Koreę Północną kolejnych 30 tysięcy żołnierzy.