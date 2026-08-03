Złe wieści dla Trumpa i republikanów. Takiego sondażu nie było od 2017 roku

RMF24

Rosnące ceny paliw i niepewność gospodarcza odbijają się na notowaniach Donalda Trumpa oraz Partii Republikańskiej - wynika z najnowszego sondażu Reuters/Ipsos. Po raz pierwszy od blisko dekady więcej Amerykanów wskazało demokratów niż republikanów jako formację lepiej przygotowaną do zarządzania gospodarką.

Gospodarka przestaje być atutem republikanów

W sondażu Reuters/Ipsos 37 proc. zarejestrowanych wyborców oceniło, że lepszy plan dla amerykańskiej gospodarki mają demokraci. Republikanów wskazało 36 proc. ankietowanych. Pozostałe 27 proc. nie miało zdania lub uważało, że lepiej poradziłaby sobie inna partia.

To istotna zmiana w porównaniu z ostatnimi latami. Republikanie mieli przewagę w ocenach kompetencji gospodarczych przez większość pierwszej kadencji Donalda Trumpa, podczas całych rządów Joe Bidena i także na początku obecnej kadencji obecnego prezydenta.

Reuters zwraca uwagę, że poprzednio demokraci uzyskali przewagę w podobnym badaniu w maju 2017 roku. Pytanie zadano jednak wówczas w innej formule - ankietowani nie mogli odpowiedzieć, że nie są pewni lub wybrać innej partii.

Poparcie dla Donalda Trumpa spadło do 35 proc.

Ogólne poparcie dla Donalda Trumpa wyniosło 35 proc., wobec 37 proc. miesiąc wcześniej. To wynik oddalony zaledwie o jeden punkt procentowy od najniższego poziomu notowań prezydenta USA w tej kadencji.

Według Reutersa osłabienie pozycji republikanów wiąże się przede wszystkim z pogorszeniem nastrojów wokół kosztów życia. Ceny paliw wzrosły o ponad 25 proc. od rozpoczęcia wojny z Iranem, a przeciętny kierowca płaci na stacji paliw ponad dolara więcej za galon (3,785 litra).

Amerykański przywódca przekonywał, że działania militarne miały doprowadzić do ograniczenia irańskiego programu nuklearnego, osłabić możliwości Teheranu do atakowania rywali w regionie i stworzyć warunki do zmiany władzy w Iranie.

Demokraci z przewagą przed wyborami do Kongresu

Gdyby wybory do Kongresu odbywały się teraz, 42 proc. respondentów zagłosowałoby na kandydata demokratów, a 37 proc. - na republikanina. Wśród niezależnych wyborców przewaga demokratów wyniosła 12 punktów procentowych.

Republikanie będą 3 listopada bronić niewielkich większości w obu izbach Kongresu Stanów Zjednoczonych. Wynik ogólnokrajowego sondażu nie przesądza jednak o rezultacie wyborów - tylko około trzydziestu kilku spośród 435 mandatów w Izbie Reprezentantów i około ośmiu miejsc w Senacie uznaje się za realnie konkurencyjne.

Donald Trump odrzuca niekorzystne dla siebie wyniki badań opinii publicznej. W poniedziałkowym wpisie na platformie Truth Social zapewniał, że jego „prawdziwe” notowania są najlepsze w historii.

Badanie Reuters/Ipsos przeprowadzono online w całych Stanach Zjednoczonych od środy do poniedziałku. Wzięło w nim udział 4505 dorosłych Amerykanów, a margines błędu wyniósł 2 punkty procentowe.