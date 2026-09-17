„Zimowy pakiet” dla Ukrainy: USA planują ogromne inwestycje

RMF24

Budowa magazynów energii w Ukrainie i wzmocnienie infrastruktury telekomunikacyjnej mają być sfinansowane przez amerykańską rządową agencję inwestycji międzynarodowych DFC. To część wartego 8 mld dol. pakietu inwestycji.

Prąd dla 600 tys. domostw przez dwie godziny

Jak ogłosiła w środowym komunikacie DFC (International Development Finance Corporation), agencja zajmująca się zagranicznymi inwestycjami rozwojowymi, USA sfinansują szereg magazynów energii ukraińskiego koncernu DTEK o mocy 200MW i pojemności 400 MWh w sześciu lokalizacjach w Ukrainie. Ma to zapewnić zasilanie 600 tys. gospodarstw domowych przez dwie godziny.

Dodatkowo USA zainwestują we wzmocnienie i modernizację infrastruktury telekomunikacyjnej Vodafone Ukraine, drugiego co do wielkości operatora komórkowego w kraju. Celem ma być wzmocnienie łączności podczas trwającej wojny i zapewnienie firmom dostępu do internetu.

„Zimowy pakiet wsparcia”. Inwestycje warte miliardy dolarów

Inicjatywy te są częścią ogłoszonego przez DFC pakietu inwestycji opiewającego na 8 mld dol. w szeregu krajów sojuszniczych, w tym również w Jordanii. Kwot poszczególnych inwestycji nie podano. Są to jednak pierwsze tego typu przedsięwzięcia agencji od początku administracji Donalda Trumpa. O przygotowywaniu przez USA „zimowego pakietu” wsparcia mówił wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Do ogłoszenia dochodzi na tle obaw o nasilające się bombardowanie Rosji skierowane przeciwko ukraińskiej infrastrukturze energetycznej. W poniedziałek prezydent Donald Trump ogłosił uzgodnienie zaprzestania ataków na obiekty sektora energetycznego przez obie strony konfliktu, ale ani Rosja, ani Ukraina nie potwierdziły, że porozumienie zostało zawarte.