Ziemia zatrzęsła się na Alasce. Duża magnituda

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Trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,5 zarejestrowano w czwartek w rejonie miejscowości Nikolski na Aleutach, w południowo-zachodniej części Alaski. Poinformowała o tym amerykańska służba geologiczna USGS. Wstrząs miał ognisko na głębokości 111 kilometrów.

Alaska należy do najbardziej aktywnych sejsmicznie obszarów USA. Jak wynika z danych Alaska Earthquake Center przy Uniwersytecie Alaski w Fairbanks, od początku roku odnotowano tam już ponad 25,8 tysiąca trzęsień ziemi.

W XX i XXI wieku doszło na Alasce do około 10 wstrząsów o magnitudzie przekraczającej 8. Najpotężniejszy z nich miał miejsce w 1964 roku w Zatoce Księcia Williama na południu stanu. Trzęsienie osiągnęło magnitudę 9,2, zginęło wówczas ponad 130 osób, a ówczesne straty oszacowano na około 311 milionów dolarów (według wartości z 1964 r.).