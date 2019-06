17-letnia Holenderka w dzieciństwie została zgwałcona. Nie była w stanie dłużej żyć w traumie, pogrążona w depresji. W niedzielę poddała się eutanazji. Noa Pothoven odeszła w swoim domu w Arnhem. W ostatnim poście na Instagramie napisała: "Kochać, to pozwolić odejść".



Mając 17 lat doszła do wniosku, że nie jest w stanie przeżyć nawet jednego dnia dłużej. Noa Pothoven zmarła w szpitalnym łóżku, wstawionym do salonu jej rodzinnego domu w Arnhem w Holandii. Wcześnie uzyskała prawo do eutanazji.

Jako dziecko Noa została zgwałcona. Nigdy nie otrząsnęła się z traumatycznych przeżyć. Cierpiała na depresję i anoreksję.



Po latach walk, przegranych batalii, jestem wykończona. Prawie nic nie jem, nie piję. Postanowiłam odejść, bo nie jestem w stanie dłużej tego znieść - napisała przed śmiercią w mediach społecznościowych. Zapewniła, że nie działa pod wpływem impulsu. Na rozmyślenia miała lata. Poprosiła przyjaciół, by nie próbowali jej odwieść od decyzji. Kochać, to pozwolić odejść - zakończyła.

Od 2002 roku w Holandii eutanazja jest legalna, o ile pacjent spełnia pewne wymogi. W odejściu z tego świata pomagają specjalistyczne kliniki. W 2017 roku na ten krok zdecydowało się 6 585 osób. Eutanazja jest legalna także w kilku stanach USA, Kanadzie i w Belgii.