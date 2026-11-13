„Zgubiła go męska pycha”. Biograf Jensena Huanga o tym, co działo się w imperium AI

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To ponadczasowa opowieść o męskiej pysze, o człowieku, którego zgubiła zuchwała, nadmierna pewność siebie – tak o upadku szefa Nvidii Jensena Huanga pisze na łamach „New York Timesa” jego biograf Stephen Witt. Uwikłany w romanse Huang zrezygnował w czwartek z kierowania Nvidią - jedną z najcenniejszych firm świata, kluczową dla rozwoju AI.

Nvidia to firma, bez której trudno dziś wyobrazić sobie rozwój sztucznej inteligencji. Jej chipy napędzają rewolucję AI, a Jensen Huang był przez lata twarzą i mózgiem tego sukcesu.

„Żyjemy w erze sztucznej inteligencji, która jest napędzana chipami Nvidii; AI zmieni nasze społeczeństwo i kulturę w sposób, którego nie możemy sobie wyobrazić, a Huang jest prawdopodobnie człowiekiem, który najbardziej się do tego przyczynił” – ocenił Stephen Witt.

Romans, który może mieć globalne konsekwencje. Kongres USA wzywa na dywanik byłego szefa Nvidii Jensen Huang, były szef i twarz firmy Nvidia, został wezwany do złożenia zeznań przed komisją senacką w sprawie jego domniemanego romansu z kobietą podejrzewaną o bycie chińskim szpiegiem. Huang w czwartek niespodziewanie zrezygnował ze stanowiska…

Skandal obyczajowy i „ponadczasowa opowieść o męskiej pysze”

Jak podkreśla biograf Huanga, historia jego odejścia nie jest związana z technologią.

To ponadczasowa opowieść o męskiej pysze, o człowieku, którego zgubiła zuchwała, nadmierna pewność siebie; niektóre rzeczy nigdy się nie zmieniają – pisze Witt.

Do rezygnacji szefa Nvidii przyczyniły się doniesienia o co najmniej dwóch romansach: jednym z kobietą podejrzewaną przez amerykańskie służby o szpiegostwo na rzecz Chin, a drugim z podwładną. Wcale mnie nie zdziwi, jeżeli okaże się, że tych kobiet było więcej; nikt nie będzie tym zdziwiony – komentuje Witt.

Reuters: Były szef Nvidii miał romans z inną pracownicą firmy Jensen Huang, który zrezygnował ze stanowiska prezesa Nvidii, miał intymną relację z drugą pracownicą firmy — podał Reuters, powołując się na dwie osoby znające sprawę. Koncern nie skomentował tych informacji.

Zmowa milczenia w Nvidii

Plotki o niewierności Huanga krążyły w branży od początku roku, jednak – jak relacjonuje Witt – „zmowa milczenia” w Nvidii uniemożliwiała ich potwierdzenie. W firmie niemal wszyscy wiedzieli o związku Huanga z jedną z podwładnych. Dziennikarz określa to jako „szokujący i lekceważący przejaw arogancji”, zwłaszcza że w tym samym dziale pracuje dwoje dzieci biznesmena.

Szef Nvidii stracił posadę. Wcześniej stracił głowę dla kobiety podejrzanej o szpiegostwo Nvidia poinformowała, że dyrektor generalny firmy Jensen Huang zrezygnował ze stanowiska. Dyrektor finansowa Colette Kress obejmie stanowisko tymczasowego prezesa. Dzisiejsza decyzja Huanga to efekt jego romantycznej relacji z kobietą podejrzewaną o…

Geniusz, ale i tyran

Stephen Witt nie szczędzi ostrych słów pod adresem byłego szefa Nvidii. Opisuje go jako człowieka wybitnie inteligentnego, ale porywczego, aroganckiego, nietolerującego sprzeciwu i zamkniętego na dyskusję. Huang miał krzyczeć na współpracowników, którzy w obawie przed nim starali się go ugłaskać pochlebstwami.

Jednocześnie szef Nvidii robił wiele, by ukryć swoją gwałtowność i przedstawiać się jako człowiek oddany rodzinie - dwójce dzieci i żonie Lori, którą poznał, gdy miał 17 lat. Przytłaczająca wręcz hipokryzja – tak Witt określa jego postawę, zwracając uwagę na deklaracje o wsparciu dla równouprawnienia kobiet, podczas gdy w firmie stanowią one jedynie 20 procent pracowników.

Nagły zwrot ku polityce

Dziennikarza zaskoczyło także zaangażowanie Huanga w politykę. W 2025 roku został jednym z najbliższych sojuszników prezydenta USA Donalda Trumpa. Mają ze sobą wiele wspólnego: pyszałkowatość, narcyzm i – jak przypuszczam – skłonność do romansów – wylicza Witt.

To właśnie polityka miała ostatecznie przesądzić o losie Huanga. Biznesmen przekonał Trumpa do złagodzenia ograniczeń eksportu chipów do Chin, co wywołało konflikt z twardogłowymi politykami, w tym sekretarzem stanu Marco Rubio. To on miał poinformować prezydenta o romansie Huanga z kobietą podejrzewaną o szpiegostwo na rzecz Chin.

Upadek Jensena Huanga to nie tylko koniec pewnej epoki w świecie technologii, ale także przestroga, że nawet najwięksi liderzy mogą paść ofiarą własnych słabości. Jak zauważa Stephen Witt: „Teraz powinienem napisać dalszą część tej książki, pod tytułem ‘Maszyno, o czym ty myślałaś?!’”.