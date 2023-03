​Według przedstawicieli amerykańskiej służby zdrowia jedne z popularnych kropli do oczu skażone rzadkim i niebezpiecznym szczepem bakterii Pseudomonas aeruginosa mogły doprowadzić do zgonu jednej osoby i poważnie uszkodzić gałki oczne u innych osób, aż do utraty wzroku - podał portal bbc-co-uk.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zarejestrowało 68 pacjentów w USA z rzadkim szczepem bakterii Pseudomonas aeruginosa (pałeczka ropy błękitnej). Bakteria ta odpowiedzialna jest za zakażenia układu oddechowego, ran oparzeniowych, ale też kości czy tkanek miękkich. Na jej działanie szczególnie narażone są osoby z obniżoną odpornością. Jest oporna na wiele antybiotyków. Oprócz jednego zgonu, osiem osób po zażyciu kropel utraciło wzrok, u czterech konieczny był zabieg chirurgicznego usunięcia gałek ocznych. Według CDC, większość pacjentów, u których zdiagnozowano infekcję, zgłosiła stosowanie kropli do oczu i sztucznych łez. Początkowo zidentyfikowano dziesięć różnych marek jako prawdopodobnie powiązanych z wybuchem epidemii. Krople do oczu, które są produkowane w Indiach i importowane do USA pod dwiema markami, zostały następnie wycofane z półek w styczniu i lutym. W styczniu Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom ostrzegało przed używaniem sztucznych łez EzriCare i sztucznych łez Delsam Pharma. W następnym miesiącu firma będąca właścicielem marek - Global Pharma - dobrowolnie wycofała produkt na podstawie oficjalnej rekomendacji Agencji ds. Żywności i Leków (FDA). Otwarte butelki pobrane od pacjentów zawierały niebezpieczny szczep bakterii. Z kolei zapieczętowane fabrycznie butelki z kroplami są obecnie testowane w celu ustalenia, czy do zanieczyszczenia mogło dojść podczas procesu produkcyjnego. "Prawdopodobnie jest o wiele więcej osób, które doznały infekcji i nie są tego świadome" - powiedziała NBC News prawniczka Natasha Cortes. "W największym możliwym stopniu kontaktowaliśmy się z klientami, aby odradzać im dalsze używanie produktu" - przekazał rzecznik firmy produkującej zanieczyszczone krople. "Natychmiast skontaktowaliśmy się zarówno z CDC, jak i FDA i wyraziliśmy gotowość do współpracy w przypadku wszelkich próśb, które do nas mają". CDC poinformowało, że każdy, kto używał wycofanych produktów powinien skontaktować się z lekarzem. Niepokojące objawy to m.in. żółta, zielona wydzielina z oka, dyskomfort lub ból, zaczerwienienie, niewyraźne widzenie i zwiększona wrażliwość na światło. Zobacz również: Jak widzą osoby z wadami wzroku? [Wizualizacja]

