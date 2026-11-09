Zginęło 16 osób. Eksplozja w tureckiej hucie stali

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Co najmniej 16 osób zginęło, a 13 zostało rannych w eksplozji w zakładzie metalurgicznym Habaş w prowincji Izmir na zachodzie Turcji. Do wypadku doszło podczas prowadzonych prac remontowych - poinformował prezydent Recep Tayyip Erdogan.

Do wybuchu doszło około południa czasu lokalnego podczas procesu odlewania płynnej stali. Według tureckich władz suwnica przewróciła się i wpadła do wnętrza pieca, co doprowadziło do eksplozji oraz rozległego pożaru.

Produkcja w zakładzie była wcześniej wstrzymana z powodu remontu. Dlatego w chwili eksplozji na terenie obiektu przebywało około 200 osób, a nie — jak zazwyczaj — około 300.

Burmistrz Izmiru Cemil Tugay zaznaczył, że ostateczna liczba ofiar będzie znana po usunięciu gruzu na terenie zakładu.

Minister spraw wewnętrznych Turcji Mustafa Ciftci przekazał, że na miejscu od początku zdarzenia działają skoordynowane zespoły ratownicze i strażacy.

„Wszystkie odpowiednie jednostki prowadzą działania poszukiwawczo-ratunkowe i walczą z pożarem” — poinformował.