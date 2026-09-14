Zginął aktor Kostiantyn Slobodeniuk. „Odważny obrońca Ukrainy”

RMF24

Nie żyje Kostiantyn Slobodeniuk, aktor Teatru Młodzieży Obwodu Czernihowskiego i muzyk Filharmonii Obwodu Czernihowskiego. Artysta zginął podczas wojny w Ukrainie.

Nie żyje Kostiantyn Slobodeniuk

Informację o jego śmierci przekazał na Facebooku Departament Kultury Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej. Slobodeniuk był absolwentem Czernihowskiego College'u Muzycznego oraz Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu Kultury i Sztuki. Był znany jako muzyk uczestniczący w licznych koncertach i programach artystycznych.

„Utalentowany muzyk i odważny obrońca Ukrainy”

Kondolencje rodzinie i przyjaciołom artysty przekazało Czernihowskie Regionalne Centrum Filharmonii ds. Festiwali i Programów Koncertowych. „Składamy kondolencje rodzinie i przyjaciołom utalentowanego muzyka, grającego na sopiłce, i odważnego obrońcy Ukrainy Kostiantyna Slobodeniuka” – napisano w komunikacie.

Instytucja podkreśliła również jego wieloletnią współpracę artystyczną. „Jesteśmy dumni z wieloletniej współpracy twórczej Kostiantyna z Akademickim Zespołem Pieśni i Tańca oraz zespołem wykonawców koncertowych. Pozostaniemy wdzięczni za jego znaczący wkład w życie artystyczne naszego centrum” – przekazano.

Sopiłka to tradycyjny ukraiński ludowy instrument dęty drewniany.

Kostiantyn Slobodeniuk występował również jako aktor w Teatrze Młodzieży w Czernihowie. Uroczystości pogrzebowe odbędą się we wtorek, 15 września, o godz. 12:30 w katedrze św. Katarzyny Wielkiej Męczennicy w Czernihowie.