Zetrzeć z powierzchni ziemi, pozwolić „gnić” lub zawrzeć umowę. Trump ws. Iranu

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Trump rozważa kolejne kroki wobec Teheranu, przedstawił trzy opcje: zetrzeć Iran z powierzchni ziemi, pozwolić im "gnić" gospodarczo albo zawrzeć umowę. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wykluczył też rozmów z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem podczas zbliżającego się Zgromadzenia Ogólnego ONZ - informuje Fox News.

Donald Trump nie wyklucza spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem.

Gospodarz Białego Domu stwierdził w rozmowie z telewizją Fox News, że „prawdopodobnie” byłby otwarty na takie spotkanie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w przyszłym tygodniu.

Jak dotąd ogłoszono jedynie spotkania Trumpa z p.o. prezydentką Wenezueli Delcy Rodriguez, premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem i premierką Japonii Sanae Takaichi oraz przywódcami państw Zatoki Perskiej.

Trump przyznał również, że jest na etapie podejmowania decyzji w sprawie Iranu i zapowiedział „bardzo wielkie rzeczy”. Prezydent przedstawił trzy opcje: zetrzeć Iran z powierzchni ziemi, pozwolić im „gnić” gospodarczo albo zawrzeć umowę.

Trump wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub „całą cywilizację”.

Iran też przedstawił swoje trzy propozycje

Agencja Reutera informowała wczoraj, że Iran przekazał mediatorom swoje warunki ponownego zaangażowania się w negocjacje. Teheran żąda zakończenia wojny na wszystkich frontach, odmrożenia irańskich funduszy oraz zniesienia blokady morskiej.

Wczoraj ciągnęli trumny USA i Izraela. Dziś Irańczycy stawiają warunki zakończenia wojny Iran zasugerował powrót negocjacji z USA ws. zakończenia konfliktu na Bliskim Wschodzie. Jak podaje agencja Reutera, szef irańskiej Rady Bezpieczeństwa Mohsen Rezaji poinformował, że warunki wznowienia rozmów pojowych zostały przekazane mediatorom z…

Co więcej, dowództwo irańskich sił zbrojnych poinformowało, że posiada informacje o przygotowaniach Stanów Zjednoczonych do wznowienia działań przeciwko Iranowi. W związku z tym Teheran zapowiedział gotowość do ataku na amerykańskie bazy w regionie, a także ostrzegł inne państwa Zatoki Perskiej, które mogłyby udzielić wsparcia USA.

Konflikt rozpoczął się 28 lutego od amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. W odpowiedzi Teheran przeprowadził uderzenia na cele w Izraelu oraz na amerykańskie bazy i państwa Zatoki Perskiej. W czerwcu strony uzgodniły tymczasowe zawieszenie broni, jednak porozumienie nie przyniosło trwałego zakończenia walk.

W związku z narastającym napięciem Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie dla obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie. Amerykanom zalecono „zachowanie wzmożonej czujności” oraz przygotowanie się na możliwe utrudnienia w podróżach, szczególnie w związku z atakami wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską.