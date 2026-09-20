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Zetrzeć z powierzchni ziemi, pozwolić „gnić” lub zawrzeć umowę. Trump ws. Iranu

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 20 września (18:36)

Trump rozważa kolejne kroki wobec Teheranu, przedstawił trzy opcje: zetrzeć Iran z powierzchni ziemi, pozwolić im "gnić" gospodarczo albo zawrzeć umowę. Prezydent Stanów Zjednoczonych nie wykluczył też rozmów z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem podczas zbliżającego się Zgromadzenia Ogólnego ONZ - informuje Fox News.

Zetrzeć z powierzchni ziemi, pozwolić „gnić” lub zawrzeć umowę. Trump ws. Iranu
Donald Trump (fot. MANDEL NGAN) /AFP/East News

Donald Trump nie wyklucza spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem.

Gospodarz Białego Domu stwierdził w rozmowie z telewizją Fox News, że „prawdopodobnie” byłby otwarty na takie spotkanie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w przyszłym tygodniu.

Jak dotąd ogłoszono jedynie spotkania Trumpa z p.o. prezydentką Wenezueli Delcy Rodriguez, premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem i premierką Japonii Sanae Takaichi oraz przywódcami państw Zatoki Perskiej.

Trump przyznał również, że jest na etapie podejmowania decyzji w sprawie Iranu i zapowiedział „bardzo wielkie rzeczy”. Prezydent przedstawił trzy opcje: zetrzeć Iran z powierzchni ziemi, pozwolić im „gnić” gospodarczo albo zawrzeć umowę.

Trump wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub „całą cywilizację”.

Iran też przedstawił swoje trzy propozycje 

Agencja Reutera informowała wczoraj, że Iran przekazał mediatorom swoje warunki ponownego zaangażowania się w negocjacje. Teheran żąda zakończenia wojny na wszystkich frontachodmrożenia irańskich funduszy oraz zniesienia blokady morskiej. 

Co więcej, dowództwo irańskich sił zbrojnych poinformowało, że posiada informacje o przygotowaniach Stanów Zjednoczonych do wznowienia działań przeciwko Iranowi. W związku z tym Teheran zapowiedział gotowość do ataku na amerykańskie bazy w regionie, a także ostrzegł inne państwa Zatoki Perskiej, które mogłyby udzielić wsparcia USA.

Konflikt rozpoczął się 28 lutego od amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. W odpowiedzi Teheran przeprowadził uderzenia na cele w Izraelu oraz na amerykańskie bazy i państwa Zatoki Perskiej. W czerwcu strony uzgodniły tymczasowe zawieszenie broni, jednak porozumienie nie przyniosło trwałego zakończenia walk.

W związku z narastającym napięciem Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie dla obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie. Amerykanom zalecono „zachowanie wzmożonej czujności” oraz przygotowanie się na możliwe utrudnienia w podróżach, szczególnie w związku z atakami wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Donald Trump wojna w Iranie
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