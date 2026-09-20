Zetrzeć z powierzchni ziemi, pozwolić „gnić” lub zawrzeć umowę. Trump ws. Iranu

Donald Trump nie wyklucza spotkania z prezydentem Iranu Masudem Pezeszkianem.
Gospodarz Białego Domu stwierdził w rozmowie z telewizją Fox News, że „prawdopodobnie” byłby otwarty na takie spotkanie podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w przyszłym tygodniu.
Jak dotąd ogłoszono jedynie spotkania Trumpa z p.o. prezydentką Wenezueli Delcy Rodriguez, premierem Wielkiej Brytanii Andym Burnhamem i premierką Japonii Sanae Takaichi oraz przywódcami państw Zatoki Perskiej.
Trump przyznał również, że jest na etapie podejmowania decyzji w sprawie Iranu i zapowiedział „bardzo wielkie rzeczy”. Prezydent przedstawił trzy opcje: zetrzeć Iran z powierzchni ziemi, pozwolić im „gnić” gospodarczo albo zawrzeć umowę.
Trump wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub „całą cywilizację”.
Iran też przedstawił swoje trzy propozycje
Agencja Reutera informowała wczoraj, że Iran przekazał mediatorom swoje warunki ponownego zaangażowania się w negocjacje. Teheran żąda zakończenia wojny na wszystkich frontach, odmrożenia irańskich funduszy oraz zniesienia blokady morskiej.
Co więcej, dowództwo irańskich sił zbrojnych poinformowało, że posiada informacje o przygotowaniach Stanów Zjednoczonych do wznowienia działań przeciwko Iranowi. W związku z tym Teheran zapowiedział gotowość do ataku na amerykańskie bazy w regionie, a także ostrzegł inne państwa Zatoki Perskiej, które mogłyby udzielić wsparcia USA.
Konflikt rozpoczął się 28 lutego od amerykańsko-izraelskich ataków na Iran. W odpowiedzi Teheran przeprowadził uderzenia na cele w Izraelu oraz na amerykańskie bazy i państwa Zatoki Perskiej. W czerwcu strony uzgodniły tymczasowe zawieszenie broni, jednak porozumienie nie przyniosło trwałego zakończenia walk.
W związku z narastającym napięciem Departament Stanu USA wydał ostrzeżenie dla obywateli przebywających na Bliskim Wschodzie. Amerykanom zalecono „zachowanie wzmożonej czujności” oraz przygotowanie się na możliwe utrudnienia w podróżach, szczególnie w związku z atakami wspieranych przez Iran rebeliantów Huti na Arabię Saudyjską.