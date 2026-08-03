Zełenski zdecydował. Umerow stanie na czele wywiadu zagranicznego

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potwierdził, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umerow wkrótce obejmie stanowisko szefa Służby Wywiadu Zagranicznego-podał w poniedziałek portal Ukrainska Prawda. Umierow, były minister obrony, jest głównym negocjatorem Ukrainy w rozmowach pokojowych, które toczą się między Kijowem, Waszyngtonem i Moskwą.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mianował Rustema Umerowa na stanowisko szefa Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy (SZRU) – podał w poniedziałek portal Ukrainska Prawda.

Odpowiedni dekret został już opublikowany na stronie internetowej prezydenta.

Zełenski, podczas swojego przemówienia na dorocznym spotkaniu szefów misji dyplomatycznych Ukrainy, na którym zgromadziło się ponad 100 dyplomatów, zaznaczył, że na tym stanowisku Umerow będzie koordynował zawieranie nowych umów dotyczących dronów.

Zaznaczył również, że Umerow będzie nadal zajmował się kwestiami dyplomatycznymi, w szczególności procesem negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi.

Umierow, były minister obrony, jest głównym negocjatorem Ukrainy w rozmowach pokojowych, które toczą się między Kijowem, Waszyngtonem i Moskwą.

Zmiany w ukraińskich służbach

Ukrainska Prawda przypomniała, że po niedawnych zmianach w rządzie w Kijowie, Zełenski zaproponował Ihorowi Kłymence, który przez kilka lat był ministrem spraw wewnętrznych, objęcie stanowiska sekretarza RBNiO. Wcześniej władze rozważały Kłymenkę jako kandydata na ministra obrony – zaznaczył portal.

4 lutego Zełenski mianował pełniącym obowiązki szefa Służby Wywiadu Zagranicznego pierwszego zastępcę szefa tej służby Ołeha Łuhowskiego.

2 stycznia prezydent odwołał Ołeha Iwaszczenkę ze stanowiska szefa SZRU i mianował go szefem Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy (HUR). Wcześniej stanowisko to piastował Kyryło Budanow, który obecnie jest szefem kancelarii Zełenskiego.

Organizacja przestępcza i pranie pieniędzy?

Ukrainska Prawda przypomniała także, że w listopadzie 2025 roku detektywi Narodowego Biura Antykorupcyjnego Ukrainy (NABU) wysunęli wobec biznesmena i współzałożyciela studia Kwartał 95, Tymura Mindicza podejrzenie, dotyczące utworzenia organizacji przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz wywierania bezprawnego wpływu na ówczesnego ministra obrony Rustema Umerowa.

Studio produkcyjne Kwartał 95 zakładał i kierował nim Zełenski.

Ujawniono, że Mindicz osobiście lobbował u Umierowa na rzecz spółki, która dostarczyła Siłom Zbrojnym Ukrainy 75 tys. kamizelek kuloodpornych. Jakość kamizelek budziła jednak liczne zastrzeżenia i po interwencji Społecznej Rady Antykorupcyjnej przy Ministerstwie Obrony kontrakt został rozwiązany.

Sam Umierow zapewniał, że jako minister obrony nie ulegał niczyim wpływom. Przyznał, że spotkał się z Mindiczem w sprawie kontraktu na kamizelki kuloodporne, jednak podkreślił, że umowę rozwiązano z powodu niezgodności dostarczonego towaru z wymaganiami – napisała Ukrainska Prawda.