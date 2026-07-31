Zełenski zabiega o wsparcie Muska. Miał prosić Trumpa o pomoc

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas niedawnej wizyty w Waszyngtonie miał poprosić Donalda Trumpa o interwencję u Elona Muska – podaje „The Atlantic”. Stawką jest możliwość wykorzystania systemu Starlink do ataków na cele w głębi Rosji. Decyzja w tej sprawie może mieć kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu wojny.

Podczas spotkania za zamkniętymi drzwiami 28 lipca w Waszyngtonie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał zwrócić się do Donalda Trumpa z prośbą o pomoc w rozmowach z Elonem Muskiem. Według źródeł zaznajomionych ze sprawą, Zełenski zabiegał o umożliwienie ukraińskiej armii korzystania z systemu Starlink do przeprowadzania ataków na rosyjskie wyrzutnie rakiet balistycznych znajdujące się głęboko na terytorium Rosji.

Starlinki – klucz do przewagi na froncie?

Obecnie systemy łączności satelitarnej Starlink są wykorzystywane przez ukraińskie wojsko wyłącznie na terytorium Ukrainy. Ich użycie przy atakach na cele w Rosji zostało zablokowane po rozmowach między ukraińskim ministerstwem obrony a Elonem Muskiem na początku roku. Wyjątkiem pozostaje Krym, okupowany przez Rosję od 2014 roku, gdzie Starlinki są używane przez stronę ukraińską.

Dla Sił Zbrojnych Ukrainy możliwość rozszerzenia użycia Starlinków mogłaby być przełomowa, zwłaszcza w kontekście deficytu pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot. Amerykańskie zapasy tej broni zostały poważnie uszczuplone w wyniku konfliktu z Iranem.

Trump nie mówi „tak”, ale nie mówi też „nie”

Według informacji przekazanych „The Atlantic” przez trzy niezależne źródła, Donald Trump nie zajął jednoznacznego stanowiska w sprawie prośby Zełenskiego. Prezydent USA miał zadeklarować, że rozważy plan przedstawiony przez ukraińskiego przywódcę, jednak nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji. Jedno ze źródeł podkreśla, że stanowisko Trumpa będzie zależało od oceny, czy rozszerzenie możliwości Ukrainy w zakresie użycia Starlinków może przyczynić się do zakończenia wojny.

W trakcie rozmów Zełenski miał również zabiegać o osobiste spotkanie z Elonem Muskiem, jednak – jak podają źródła – miliarder odrzucił zaproszenie. Tymczasem amerykańska sieć satelitarna pozostaje jednym z kluczowych narzędzi komunikacji i koordynacji działań wojskowych na froncie.

Decyzja w sprawie rozszerzenia użycia Starlinków przez ukraińskie wojsko może mieć ogromne znaczenie zarówno dla przebiegu wojny, jak i dla polityki bezpieczeństwa USA. Ewentualne wsparcie ze strony Trumpa i Muska mogłoby odciążyć amerykańskie zapasy broni i wzmocnić pozycję Kijowa w walce z rosyjską agresją.