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Zełenski: Ukraina odzyskała 745 km kw. i 26 miejscowości

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 12 sierpnia (17:53)

Ukraińskie siły od stycznia do sierpnia przeprowadziły operację ofensywną na styku obwodów dniepropietrowskiego, donieckiego i zaporoskiego - poinformował Wołodymyr Zełenski. Według prezydenta Ukrainy odzyskano 745 kilometrów kwadratowych terytorium oraz 26 miejscowości.

Zełenski: Ukraina odzyskała 745 km kw. i 26 miejscowości
Prezydent Zełenski odwiedził żołnierzy w regionie ołeksandriwskim (fot. Rex Features) /East News

Operacja prowadzona była na tak zwanym kierunku aleksandrowskim, obejmującym obszar na styku trzech obwodów na wschodzie i południowym wschodzie Ukrainy -  dniepropietrowskiego, donieckiego i zaporoskiego.

Od stycznia do sierpnia tego roku nasi żołnierze Wojsk Desantowo-Szturmowych oraz innych zaangażowanych jednostek przeprowadzili skuteczną operację ofensywną na kierunku aleksandrowskim – przekazał Zełenski w mediach społecznościowych.

„Operacja przeprowadzona precyzyjnie”

Prezydent Ukrainy poinformował, że pod kontrolę Kijowa wróciło 26 wsi w obwodach dniepropietrowskim, donieckim i zaporoskim.

„W trakcie operacji udało się wyzwolić 745 kilometrów kwadratowych terytorium. Pod kontrolę Ukrainy powróciło 26 wsi w obwodach dniepropietrowskim, donieckim i zaporoskim” – napisał.

„Nasza operacja ofensywna została przeprowadzona precyzyjnie – dokładnie tak, jak zaplanowano” – dodał.

Według ukraińskiego przywódcy rosyjskie siły okupacyjne straciły na tym odcinku frontu co najmniej 9550 zabitych i ponad 6600 rannych żołnierzy.

Zełenski przekazał również, że ukraińskie wojska wzięły do niewoli rosyjskich żołnierzy, którzy mają zostać wykorzystani w przyszłych wymianach jeńców.

Operacja trwa

W komunikacie podkreślono, że powodzenie działań miało być rezultatem planowania na szczeblu strategicznym, operacyjnym i taktycznym, pracy sztabów, rozpoznania oraz współdziałania poszczególnych formacji.

Trzon zgrupowania uderzeniowego tworzą Wojska Desantowo-Szturmowe, wspierane przez oddziały wojsk szturmowych i inne komponenty Sił Obrony Ukrainy – przekazano.

Ukraińska armia zapewnia, że żołnierze kontynuują działania ofensywne na tym kierunku.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: wojna w Ukrainie
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