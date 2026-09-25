Zełenski ujawnia szczegóły trójstronnego spotkania z Rosją

RMF24

USA zaproponowały zorganizowanie trójstronnego spotkania o charakterze technicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o ewentualne wznowienie rozmów pokojowych między Ukrainą i Rosją.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał dziennikarzom za pośrednictwem WhatsAppa, że Stany Zjednoczone zaproponowały spotkanie trójstronne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

„Jeśli chodzi o spotkanie trójstronne, strona amerykańska zaproponowała jego przygotowanie oraz spotkanie w formacie trójstronnym na szczeblu technicznym. Czekamy na propozycję terminu ze strony USA. Jeśli chodzi o miejsce – Stany Zjednoczone zaproponowały Zjednoczone Emiraty Arabskie” - przekazał Zełenski.



W środę sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem w Nowym Jorku przekazał, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii.

Ukraina potrzebuje przywództwa Trumpa

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha powiedział w rozmowie z prezydentem USA, że Ukraina potrzebuje przywództwa prezydenta Trumpa, by wywrzeć nacisk na Rosję i wprowadzić nową dynamikę w rozmowy pokojowe.

„Wojna Rosji z Europą nie jest już hybrydowa”. Mocne słowa na forum ONZ Szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha podczas debaty na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ nie szczędził ostrych słów pod adresem polityków, którzy bagatelizują zagrożenie ze strony Rosji. Wskazał, że działania Moskwy wobec Europy nie mają już…

We wtorek Zełenski oświadczył po spotkaniu z Trumpem, że Kijów jest gotowy na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego.

Ostatnia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską.