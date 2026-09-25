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Zełenski ujawnia szczegóły trójstronnego spotkania z Rosją

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 25 września (11:27)

USA zaproponowały zorganizowanie trójstronnego spotkania o charakterze technicznym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - poinformował w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o ewentualne wznowienie rozmów pokojowych między Ukrainą i Rosją.

Zełenski ujawnia szczegóły trójstronnego spotkania z Rosją
Donald Trump, Wołodymyr Zełenski, Władimir Putin, fot. Annabelle Gordon, Kyle Mazza, VYACHESLAV PROKOFYEV / SPUTNIK / KREMLIN POOL /PAP

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał dziennikarzom za pośrednictwem WhatsAppa, że Stany Zjednoczone zaproponowały spotkanie trójstronne w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

„Jeśli chodzi o spotkanie trójstronne, strona amerykańska zaproponowała jego przygotowanie oraz spotkanie w formacie trójstronnym na szczeblu technicznym. Czekamy na propozycję terminu ze strony USA. Jeśli chodzi o miejsce – Stany Zjednoczone zaproponowały Zjednoczone Emiraty Arabskie” - przekazał Zełenski.


W środę sekretarz stanu USA Marco Rubio po spotkaniu z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem w Nowym Jorku przekazał, że Rosja i Ukraina wyraziły zainteresowanie ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii.

Ukraina potrzebuje przywództwa Trumpa

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha powiedział w rozmowie z prezydentem USA, że Ukraina potrzebuje przywództwa prezydenta Trumpa, by wywrzeć nacisk na Rosję i wprowadzić nową dynamikę w rozmowy pokojowe.

We wtorek Zełenski oświadczył po spotkaniu z Trumpem, że Kijów jest gotowy na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego.

Ostatnia runda trójstronnych rozmów między USA, Ukrainą i Rosją odbyła się w lutym. Od tego czasu przedstawiciele Ukrainy i Rosji prowadzili jedynie oddzielne rozmowy z delegacją amerykańską. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Wołoldymyr Zełenski
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