Zełenski ujawnia: Rosjanie dwukrotnie próbowali zaatakować mój samolot

RMF24

Rosjanie dwukrotnie próbowali zaatakować dronami mój samolot – ujawnił w wywiadzie dla amerykańskiej telewizji CBS News prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Już w ubiegłym tygodniu premier Norwegii mówił, że maszyna, którą z Mołdawii Zełenski leciał na pogrzeb norweskiego króla Haralda V, omal nie została trafiona przez drona.

„Dlatego zaatakowali Mołdawię”

W rozmowie z telewizją CBS News Wołodymyr Zełenski ujawnił, że Rosja dwukrotnie próbowała zaatakować dronami jego samolot. Do pierwszej próby doszło, gdy maszyna z prezydentem Ukrainy na pokładzie miała wystartować z Mołdawii do Norwegii. W Mołdawii był mój prezydencki samolot i dlatego zaatakowali Mołdawię – powiedział w wywiadzie dla CBS News Zełenski.

Już w ubiegłym tygodniu premier Norwegii Jonas Gahr Store ujawnił, że samolot, którym leciał Zełenski, został „prawie trafiony” przez drona w przestrzeni powietrznej Mołdawii. Prezydent Ukrainy leciał z Mołdawii na pogrzeb króla Norwegii Haralda V.

„Kiedy wracaliśmy do domu, zrobili to samo”

Wczoraj ukraiński przywódca powiedział stacji CBS News, że jeden lub dwa drony wleciały w przestrzeń powietrzną Mołdawii również podczas jego podróży powrotnej na Ukrainę kilka dni później. Kiedy wracaliśmy do domu, znowu przez Kiszyniów, zrobili to samo - dodał. Jak zauważa amerykańska telewizja, incydent ten nie był wcześniej zgłaszany.

Zełenski stwierdził, że cała sytuacja była elementem rosyjskiej strategii zastraszania jego i innych zagranicznych przywódców.

Rosyjski dron celowo wymierzony w samolot Zełenskiego? „Prawdopodobnie to nie był przypadek” Dron, który naruszył przestrzeń powietrzną Mołdawii, mógł celowo lecieć w kierunku samolotu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. „Prawdopodobnie to nie był przypadek” – ocenił ambasador Mołdawii w USA Vladislav Kulminski w rozmowie z CNN.…

Atak na pociąg z dyplomatami przy polskiej granicy

W niedzielę rosyjski dron zaatakował tuż przy granicy z Polską pociąg pasażerski, w którym znajdowali się zagraniczni dygnitarze przebywający z wizytą na Ukrainie, w tym wysocy rangą urzędnicy europejscy i były dyrektor CIA David Petraeus. Pasażerowie zostali ewakuowani.

Może nie wiedzieli, że byli tam jacyś Amerykanie, a może wręcz przeciwnie, wiedzieli. Myślę, że wiedzieli i zaatakowali, bo duża delegacja Europejczyków i Amerykanów była w pociągu – powiedział Zełenski w wywiadzie dla CBS News.

Rosyjski dron celował w pociąg z europejskimi dyplomatami? Nowe fakty Przedstawiciele ukraińskiej kolei Ukrzaliznycia przypuszczają, że celem rosyjskiego ataku dronowego tuż przy granicy z Polską miał być pociąg specjalny wiozący europejskich dyplomatów, który odjechał ze stacji Jagodzin wcześniej niż planowano.…

Europejska przestrzeń powietrzna coraz częściej naruszana przez drony

W ostatnich miesiącach niezidentyfikowane drony – niektóre z nich powiązane z Rosją – coraz częściej wkraczają w europejską przestrzeń powietrzną. We wtorek myśliwce NATO po raz pierwszy zestrzeliły drona w litewskiej przestrzeni powietrznej, poinformowała Associated Press, powołując się na litewskich wojskowych.