Zełenski: Szczątki pierwszego przywódcy OUN wrócą na Ukrainę

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W Holandii ekshumowano szczątki pierwszego przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) Jewhena Konowalca. Wkrótce zostaną one sprowadzone do Ukrainy i pochowane na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem - powiadomił we wtorek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Konowalec nie brał bezpośredniego udziału w rzezi wołyńskiej w 1943 roku, jednak jego związek z tą tragedią ma jednak charakter pośredni i fundamentalny jako twórcy struktur polityczno-wojskowych OUN.

Kolejna kontrowersyjna decyzja prezydenta Ukrainy?

„Prochy Jewhena Konowalca zostaną sprowadzone do Ukrainy i ponownie pochowane na Narodowym Wojskowym Cmentarzu Memorialnym. Ceremonia pożegnalna odbędzie się w Patriarszym Soborze Zmartwychwstania Chrystusa Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego w Kijowie. Wszystkie szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie” - napisał Wołodymyr Zełenski w serwisach społecznościowych.

Zełenski poinformował, że na jego polecenie kwestiami organizacyjnymi, związanymi z ekshumacją i sprowadzeniem prochów do Ukrainy, zajmowali się: szef kancelarii prezydenckiej Kyryło Budanow, minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha oraz szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej (UINP) Ołeksandr Ałfiorow i ich zespoły.

Według komunikatu kancelarii Zełenskiego w ceremonii w Rotterdamie uczestniczyli: zastępczyni szefa Biura Prezydenta Iryna Wereszczuk, ambasador Ukrainy w Holandii Andrij Kostin, szef UINP Ałfiorow, przedstawiciele ukraińskiej społeczności w Holandii i organizacji skautowej Płast, Ukraińskiej Wspólnoty Strzeleckiej Kanady i Ukraińskiego Zjednoczenia Narodowego Kanady, a także duchowieństwo Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

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Kim był Jewhen Konowalec?

Konowalec zginął w 1938 roku w Rotterdamie z rąk sowieckiego agenta Pawła Sudopłatowa. Był znanym działaczem politycznym i wojskowym, oficerem Ukraińskich Strzelców Siczowych. Był też pułkownikiem armii Ukraińskiej Republiki Ludowej (URL) i współzałożycielem Ukraińskiej Organizacji Wojskowej (UWO) - protoplasty OUN oraz pierwszym przywódcą organizacji OUN.

Jak podaje Przystanek Historia, Jewhen Konowalec nie brał bezpośredniego udziału w rzezi wołyńskiej w 1943 roku, ponieważ zginął w zamachu bombowym zorganizowanym przez NKWD 23 maja 1938 roku w Rotterdamie - blisko pięć lat przed wybuchem masowych zbrodni na Polakach. Jego związek z tą tragedią ma jednak charakter pośredni i fundamentalny jako twórcy struktur polityczno-wojskowych, które rzeź zaplanowały i przeprowadziły.

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