Zełenski rozmawiał z wysłannikami USA. Trójstronne negocjacje tuż-tuż

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odbył w środę półtoragodzinną rozmowę ze specjalnymi wysłannikami USA Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem, poświęconą przygotowaniom do trójstronnych negocjacji między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

Konsultacje przed rozmowami trójstronnymi

„Przygotowujemy się do trójstronnych rozmów na szczeblu zespołów między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją – odbędą się one za niespełna tydzień. Ukraina jest gotowa do podjęcia niezbędnych kroków, nasze propozycje są jasne i przekazaliśmy je stronie amerykańskiej” – napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Prezydent dodał, że w Brukseli odbyło się spotkanie delegacji Ukrainy, USA, UE, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, NATO i Banku Światowego, a także przedstawicieli biznesu, poświęcone odbudowie kraju po wojnie. W czwartek w tym samym miejscu odbędzie się spotkanie dotyczące gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Współpraca obronna i systemy Patriot

Podczas rozmowy ze specjalnymi wysłannikami omówiono również kwestie obrony przeciwlotniczej, a w szczególności zapotrzebowania na pociski przechwytujące do systemów Patriot, a także dwustronne inicjatywy współpracy z USA, w tym format Drone Deals.

Drone Deal to format współpracy między Ukrainą a państwami partnerskimi (m.in. USA, krajami UE i państwami Bliskiego Wschodu), zakładający przekazywanie ukraińskich doświadczeń wojskowych, w tym technologii dotyczących bezzałogowców, w zamian za finansowanie, deficytowe surowce lub wsparcie w sektorach energetycznym i obrony przeciwlotniczej.

„Nie ma alternatywy dla pokoju, a powojenne gwarancje bezpieczeństwa muszą być naprawdę solidne” – podkreślił prezydent.

Wcześniej Witkoff przekazał, że negocjacje na szczeblu roboczym między Ukrainą a Rosją, przy pośrednictwie USA, odbędą się w Abu Zabi w dniach 10–11 listopada.