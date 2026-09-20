Zełenski rozmawiał z Trumpem. Zapowiedział spotkanie, które „może wiele zmienić”

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał, że rozmawiał dziś telefonicznie z Donaldem Trumpem. Jak zaznaczył, umówili się oni na spotkanie w Nowym Jorku, które „może wiele zmienić”.

„Rozmawiałem właśnie z prezydentem Trumpem. Ważna rozmowa, omówiliśmy wiele spraw. Uzgodniliśmy spotkanie w Nowym Jorku, a to spotkanie może wiele zmienić” - przekazał Wołodymr Zełenski we wpisie na platformie X.

Zełenski podziękował także za wizytę Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie. „Dokładnie omówiliśmy kluczowe szczegóły, a oni osobiście zobaczyli sytuację w Ukrainie. Tor pokojowy jest naszym absolutnym priorytetem numer jeden” - zaznaczył.

Ukraiński prezydent przekazał także, że pojawiły się pomysły na „kroki deeskalacyjne” oraz na rozwiązanie fundamentalnych kwestii bezpieczeństwa – energetycznego, żywnościowego i ochrony życia ludzkiego.

Wołodymyr Zełenski podziękował amerykańskiemu przywódcy także za podpisanie ustawy Lindseya Grahama.

Projekt zainicjowany i nazwany imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama zobowiązuje prezydenta do nałożenia w ciągu 30 dni ceł w wysokości do 100 proc. na pięciu największych importerów rosyjskiej ropy naftowej, pięciu największych importerów gazu oraz pięć państw umożliwiających omijanie sankcji przez Rosję.

Lista tych państw nie została wymieniona w ustawie, choć według danych zebranych przez Senat, miałyby to być m.in. Chiny, Indie, Słowacja, Węgry, Azerbejdżan, Turcja, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan czy Singapur. Ustawa kodyfikuje też istniejące sankcje przeciwko rosyjskim władzom, instytucjom finansowym i sektorowi energetycznemu oraz zachęca do nakładania nowych sankcji, w tym przeciwko rosyjskiej flocie cieni. Daje też jednak prezydentowi szerokie możliwości odstąpienia od restrykcji i ceł.