Zełenski: Rosjanie uderzyli w fabrykę polskiej firmy

RMF24

„Rosjanie tylko w ciągu ostatnich kilku dni zaatakowali hutę stali należącą do indyjskiego biznesu, amerykańską firmę produkującą olej słonecznikowy oraz polską firmę wytwarzającą armaturę sanitarną” – napisał w sobotę wieczorem w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według ustaleń Forbes Ukraine, chodzi o fabrykę firmy Cersanit w rejonie Zwiahla w obwodzie żytomierskim.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w sobotę wieczorem, że przez cały dzień Rosja atakowała z powietrza cele na ukraińskim terytorium. We wpisie na X podkreślił, że od rana wystrzelono ok. 500 dronów.

Rosjanie przenieśli tę wojnę z linii frontu, gdzie nie potrafią osiągnąć sukcesu, na grunt gospodarczy, a ich taktyka jest skrajnie prymitywna: niszczą każdy obiekt, który pomaga ludziom przetrwać w warunkach wojennych - napisał Zełenski.

Dodał, że rosyjskie wojska „niszczą magazyny żywności i stacje benzynowe, zakłady farmaceutyczne i zwykłe pociągi pasażerskie, budynki mieszkalne i firmy cywilne”.

Celem rosyjskiego ataku polska firma

Zełenski podkreślił, że celem ataków rosyjskiej armii są też m.in. zagraniczne firmy, jak huta w Krzywym Rogu, należąca do indyjskiego koncernu ArcelorMittal. Wymienił też zakład amerykańskiej firmy produkującej olej słonecznikowy oraz polską fabrykę armatury hydraulicznej. Chodzi o zakład firmy Cersanit w obwodzie żytomierskim, na północy kraju.

Już w godzinach popołudniowych ukraińskie wydanie magazynu „Forbes” informowało, powołując się na relacje świadków, że jednym z celów ataku była właśnie fabryka polskiej firmy Cersanit.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych informowała o pożarze w zakładzie przemysłowym w rejonie zwiahelskim (obwód żytomierski). Nie odnotowano ofiar, a pożar udało się ugasić.Cersanit Invest LLC to największy na Ukrainie producent płytek ceramicznych. Zakład wybudowano od podstaw i wytwarza on płytki pod markami Cersanit i Opoczno, a także ceramikę sanitarną oraz wyroby akrylowe – poinformował serwis magazynu Forbes Ukraine.

Firm nie wydała do tej pory oficjalnego komunikatu w tej sprawie.

Tragiczna sobota w Ukrainie

Wcześniej zarówno prezydent Ukrainy, jak i lokalne ukraińskie władze przekazały, że w nocnych i porannych atakach Rosji na 10 ukraińskich regionów zginęły co najmniej cztery osoby, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Koszmar w Odessie. Rosyjskie rakiety uderzyły w blok, ranny 5-miesięczny maluch O poranku siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na Odessę. W wyniku ataku uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny, a 16 osób zostało rannych. Ucierpiało m.in. pięciomiesięczne dziecko.

Poważne zniszczenia odnotowano też w obwodzie odeskim oraz w Kijowie. W samej Odessie rosyjskie rakiety i drony poważnie uszkodziły kilka budynków mieszkalnych. Gubernator regionu Oleg Kiper poinformował, że rannych zostało co najmniej 35 osób, w tym pięciomiesięczne niemowlę.

W związku z sobotnimi atakami Zełenski zaapelował do ukraińskich partnerów, by „reagowali nie tylko w sposób uzasadniony, ale także wyrażali niezbędne potępienie; zarówno moralne, jak i polityczne”.