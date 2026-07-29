Zełenski: Rosja może dokonać potężnego uderzenia na Ukrainę tej nocy

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ostrzegł, że istnieje duże ryzyko przeprowadzenia przez Rosję zmasowanego ataku na Ukrainę w nocy ze środy na czwartek. Jak przekazał, takie informacje otrzymał od dowódcy ukraińskich Sił Powietrznych, generała Anatolija Krywonożki.

„Rosjanie kilka dni temu przygotowali się do przeprowadzenia masowego ataku i jest to bardzo prawdopodobne, że przeprowadzą go tej nocy” - napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

W związku z zagrożeniem Zełenski ponownie zaapelował do zagranicznych partnerów o wsparcie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Podkreślił, że bezpieczeństwo mieszkańców Ukrainy zależy od tego, czy państwa sojusznicze będą gotowe dostarczać pociski do systemów obrony powietrznej. Szczególną prośbę skierował do Stanów Zjednoczonych oraz innych krajów dysponujących rakietami do systemów Patriot.

Ukraiński przywódca zaapelował również do obywateli, aby zachowali czujność i reagowali na ewentualne alarmy przeciwlotnicze.

Temat wzmocnienia obrony powietrznej był także przedmiotem jego ostatnich rozmów z prezydentem USA Donaldem Trumpem oraz premierem Polski Donaldem Tuskiem. W wywiadzie dla portalu Axios Zełenski ujawnił, że zwrócił się do Trumpa z prośbą o przekazanie 300 pocisków do systemów Patriot, które miałyby pomóc w ochronie infrastruktury energetycznej Ukrainy przed spodziewanymi zimowymi atakami Rosji.