Zełenski: Polska w gronie państw reprezentujących Europę w rozmowach z Rosją

Zełenski przekazał w wieczornym wystąpieniu, że w poniedziałek odbyła się kolejna robocza rozmowa zespołów negocjacyjnych Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich.
Jak zaznaczył, w wideokonferencji uczestniczyli także wysłannicy prezydenta USA: Steve Witkoff oraz Jared Kushner.
Potrzebujemy godnego zakończenia wojny i zagwarantowania Ukrainie bezpieczeństwa – oświadczył ukraiński przywódca.
Jak podkreślił Zełenski, po raz pierwszy w rozmowie w pełnym składzie uczestniczyli przedstawiciele państw i instytucji, które mają reprezentować Europę w kontaktach negocjacyjnych z Rosją.
W skład europejskiej reprezentacji mają wejść Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Polska. Uczestniczyć w niej mają także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej oraz NATO.
Rozmowa nie była łatwa, ale przyniosła rezultat: spotkamy się w Berlinie w ramach Koalicji Chętnych i wypracujemy konkretne wspólne kroki w procesie negocjacyjnym – powiedział Zełenski.
Stanowiska Europy i Rosji bardzo odległe
W poniedziałek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, występując przy okazji posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w Brukseli, podkreśliła, że Rosja powinna przedstawić konkretne ustępstwa. Jej zdaniem rozmowy o zakończeniu wojny powinny rozpocząć się od zawieszenia broni.
Moskwa nie tylko konsekwentnie odrzuca taką możliwość, tłumacząc, że nie interesuje jej rozwiązanie krótkoterminowe, ale dzisiaj poinformowała, że obecność przedstawicieli Europy w trakcie negocjacji nie była konsultowana z Rosjanami i że kolejna runda rozmów odbędzie się w formacie trójstronnym - tj. bez obecności Europejczyków.
Nie jest więc jasne, czy przedstawiciele pięciu krajów, NATO i UE rzeczywiście zostaną dopuszczeni do kolejnej rundy rozmów i co w tej sytuacji zrobi strona amerykańska, która jako pierwsza informowała o włączeniu partnerów do procesu negocjacyjnego.
11 listopada w Abu Zabi zakończyły się dwudniowe rozmowy przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA. Nie przyniosły one przełomu w sprawie zakończenia wojny wywołanej przez Rosję.