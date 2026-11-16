Zełenski: Polska w gronie państw reprezentujących Europę w rozmowach z Rosją

RMF24

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Polska, obok Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, ma reprezentować Europę w negocjacjach z Rosją dotyczących zakończenia wojny przeciwko Ukrainie – potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział spotkanie zespołów w Berlinie w ramach Koalicji Chętnych.

Zełenski przekazał w wieczornym wystąpieniu, że w poniedziałek odbyła się kolejna robocza rozmowa zespołów negocjacyjnych Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i państw europejskich.

Jak zaznaczył, w wideokonferencji uczestniczyli także wysłannicy prezydenta USA: Steve Witkoff oraz Jared Kushner.

Potrzebujemy godnego zakończenia wojny i zagwarantowania Ukrainie bezpieczeństwa – oświadczył ukraiński przywódca.

Jak podkreślił Zełenski, po raz pierwszy w rozmowie w pełnym składzie uczestniczyli przedstawiciele państw i instytucji, które mają reprezentować Europę w kontaktach negocjacyjnych z Rosją.

W skład europejskiej reprezentacji mają wejść Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Polska. Uczestniczyć w niej mają także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej oraz NATO.

Rozmowa nie była łatwa, ale przyniosła rezultat: spotkamy się w Berlinie w ramach Koalicji Chętnych i wypracujemy konkretne wspólne kroki w procesie negocjacyjnym – powiedział Zełenski.

Stanowiska Europy i Rosji bardzo odległe

W poniedziałek szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas, występując przy okazji posiedzenia Rady UE ds. Zagranicznych w Brukseli, podkreśliła, że Rosja powinna przedstawić konkretne ustępstwa. Jej zdaniem rozmowy o zakończeniu wojny powinny rozpocząć się od zawieszenia broni.

Moskwa nie tylko konsekwentnie odrzuca taką możliwość, tłumacząc, że nie interesuje jej rozwiązanie krótkoterminowe, ale dzisiaj poinformowała, że obecność przedstawicieli Europy w trakcie negocjacji nie była konsultowana z Rosjanami i że kolejna runda rozmów odbędzie się w formacie trójstronnym - tj. bez obecności Europejczyków.

Nie jest więc jasne, czy przedstawiciele pięciu krajów, NATO i UE rzeczywiście zostaną dopuszczeni do kolejnej rundy rozmów i co w tej sytuacji zrobi strona amerykańska, która jako pierwsza informowała o włączeniu partnerów do procesu negocjacyjnego.

11 listopada w Abu Zabi zakończyły się dwudniowe rozmowy przedstawicieli Ukrainy, Rosji i USA. Nie przyniosły one przełomu w sprawie zakończenia wojny wywołanej przez Rosję.