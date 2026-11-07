Zełenski ostrzega przed "Jałtą 2.0". „Nie chcemy, żeby Rosja nas podzieliła”

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski stanowczo sprzeciwił się rozpoczynaniu rozmów o nowej architekturze bezpieczeństwa między Europą a Rosją przed zakończeniem wojny i zapewnieniem Ukrainie realnych gwarancji bezpieczeństwa. „Wszyscy żyjemy w Europie. Nie chcemy 'Jałty 2.0'. Nie chcemy, żeby Rosja nas podzieliła” - podkreślił Zełenski.

W wywiadzie dla CNN, cytowanym przez agencję Interfax-Ukraina, prezydent Wołodymyr Zełenski podkreślił, że jakiekolwiek rozmowy o przyszłości bezpieczeństwa w Europie muszą być poprzedzone zakończeniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Bardzo jasno powiedziałem wszystkim partnerom: najpierw musimy omówić, jak zakończyć wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Po drugie, jak będzie wyglądała architektura bezpieczeństwa Ukrainy. Jakie gwarancje bezpieczeństwa otrzyma Ukraina - zaznaczył Zełenski.

I dopiero potem, w zależności od odpowiedzi na te pytania, strony będą mogły rozmawiać o architekturze bezpieczeństwa między Europą - albo Unią Europejską - a Rosją - dodał.

Prezydent Ukrainy wyraził obawy, że inicjatywa Rosji, by rozpocząć dyskusję od nowej architektury bezpieczeństwa w Europie, jest niebezpieczna i może prowadzić do marginalizacji interesów Ukrainy.

Zełenski zwrócił uwagę na zagrożenia, jakie niesie za sobą pomijanie Ukrainy w rozmowach dotyczących przyszłości kontynentu.

Nawiasem mówiąc, dla Unii Europejskiej zagrożenie jest znacznie większe. Nie należymy do Unii Europejskiej. Nie jesteśmy też członkiem NATO. Nie próbuję wypowiadać się w ich imieniu. Wszyscy żyjemy w Europie. Nie chcemy „Jałty 2.0”. Nie chcemy, żeby Rosja nas podzieliła - podkreślił prezydent Ukrainy.

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Polska i UE: Nie ma rozmów o Ukrainie bez Ukrainy

W piątek w Warszawie, podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych Rady Państw Morza Bałtyckiego oraz wysokiej przedstawiciel UE ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Kai Kallas, temat wsparcia dla Ukrainy i zagrożeń hybrydowych był jednym z głównych punktów obrad.

Szef polskiego MSZ Radosław Sikorski podkreślił, że „wspierane są wszystkie inicjatywy dotyczące działania na rzecz zakończenia wojny, ale niezbędne jest zachowanie niezbędnej kolejności tak, że najpierw ma być zawieszenie ognia, następnie rozmowy o trwałym pokoju, a dopiero potem ewentualnie rozmowy o tym, jak przywrócić funkcjonowanie architektury bezpieczeństwa Europy i być może jak przywrócić reżimy kontroli zbrojeń”.

Andrij Sybiha, szef MSZ Ukrainy, dodał: „Polska jest niezawodnym, najbliższym sojusznikiem Ukrainy i kluczowym hubem logistycznym bezpieczeństwa Ukrainy”. Podkreślił również, że „nie może być żadnych decyzji o Ukrainie bez Ukrainy, ani o bezpieczeństwie Europy bez Europy”.

Przed zaplanowanymi na 10 i 11 listopada w Abu Zabi trójstronnymi negocjacjami na temat zakończenia wojny na Ukrainie, z udziałem USA, ukraińscy i europejscy dyplomaci podkreślają, że Europa musi być integralną częścią procesu pokojowego. Jak zaznaczył szef MSZ Ukrainy, obecność Europy jest kluczowa zarówno przed rozmowami w Abu Zabi, jak i po nich.