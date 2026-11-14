Zełenski ogłasza, co USA zaproponowały Ukrainie. „Po raz pierwszy”

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Wołodymyr Zełenski poinformował, że USA po raz pierwszy postawiły przed Ukrainą możliwość wejścia do NATO w zamian za wycofanie się z Donbasu. Jak dodał, Ukraina omawia z partnerami kompleksowy pakiet gwarancji bezpieczeństwa, ale nie przedstawiono konkretnej propozycji.

Wielokrotnie mówiłem, że Ukraina nie wycofuje się i nie oddaje swoich ziem terrorystom. Amerykanie postawili pytanie: „Czy jeśli Ukraina będzie w NATO, wycofa się z Donbasu?”. Taka propozycja pojawiła się po raz pierwszy – powiedział Zełenski w piątek w rozmowie z dziennikarzami. Media, w tym agencja Interfax-Ukraina, cytują jego wypowiedź w sobotę.

Omawiamy z partnerami kompleksowy pakiet bezpieczeństwa, który może zostać nam zaoferowany podczas negocjacji: konkretne gwarancje bezpieczeństwa ze strony NATO i UE, silna ukraińska armia – czyli odpowiednia liczebność wojska, uzbrojenie i wsparcie finansowe przez określony czas – oraz „Prosperity Plan”, czyli plan odbudowy, poparty środkami finansowymi z jasno określonych źródeł - zaznaczył prezydent.

Rosja przedstawiła dokument „non-paper” z listą żądań Rosja przedstawiła w Abu Zabi żądania podobne do postulatów ze swojego ultimatum przed agresją na Ukrainę - pisze „New York Times”. Wcześniej podobne informacje przekazał niemiecki „Bild”. Chodzi m.in. o wycofanie wojsk z Polski i innych państw…

Ukraina w NATO? Stanowisko Rosji jest znane

Podczas prowadzonych w ostatnich dniach w Abu Zabi rozmów o zakończeniu wojny Rosji przeciwko Ukrainie Moskwa domagała się wystąpienia Finlandii z NATO oraz wycofania się sił Sojuszu z terytorium krajów bałtyckich - podał dziennik „Bild” na rosyjskojęzycznym kanale w Telegramie.

Według niemieckiej gazety rosyjska propozycja w sprawie „nowego ładu bezpieczeństwa w Europie” zakłada m.in. wycofanie się sił NATO w Estonii, na Łotwie i Litwie oraz wyjście z Sojuszu Finlandii, która wstąpiła do niego w 2023 roku.

Wśród swoich warunków wymienił też przejęcie całego Donbasu, w tym części obwodów donieckiego i ługańskiego, które obecnie znajdują się pod kontrolą Kijowa. Ponadto Ukraina miałaby przyjąć status państwa niezaangażowanego i zrzec się planów przystąpienia do NATO, przy czym opcja członkostwa w Unii Europejskiej pozostałaby otwarta.

Według rosyjskiego planu porty w Odessie i Mikołajowie zostałyby zdemilitaryzowane, aby Ukraina nie mogła wykorzystywać ich jako baz morskich. Propozycja zawiera również zapisy dotyczące swobody żeglugi na Morzu Czarnym i Bałtyckim.