Zełenski odznaczył pierwszą damę USA za pomoc w Ołeszkach

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Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał pierwszej damie USA Melanii Trump Order Księżnej Olgi I klasy. Wyróżnienie ma związek z jej zaangażowaniem w ewakuację ukraińskich cywilów z okupowanych przez Rosję Ołeszek w obwodzie chersońskim.

Dekret opublikowano w środę na stronie internetowej ukraińskiego prezydenta. Jak wyjaśniono, nagrodę przyznano „za znaczący osobisty wkład w pomoc humanitarną dla Ukrainy, aktywną działalność na rzecz praw człowieka i działalność dobroczynną, służące ratowaniu ukraińskich dzieci i obywateli poszkodowanych wskutek rosyjskiej agresji, nielegalnie deportowanych i przymusowo przesiedlonych z terytoriów Ukrainy tymczasowo okupowanych przez Federację Rosyjską”.

Spotkanie w Białym Domu

W czwartek Melania Trump ma wystąpić z przemówieniem poświęconym zakończonemu rozejmowi w Ołeszkach. Pierwsza dama ma także przyjąć w Białym Domu przedstawicieli Ukrainy i Rosji.

„Pierwsza dama Melania Trump osobiście zgromadzi w Białym Domu przedstawicieli Rosji i Ukrainy, dwóch państw będących w stanie wojny. To wydarzenie stanowi niezwykły moment w historii Ameryki” – przekazało Biuro Pierwszej Damy USA.

Ukraińskiej delegacji ma przewodniczyć Dawyd Arachamija, szef frakcji partii Sługa Narodu w parlamencie. Do Waszyngtonu udał się również rzecznik praw człowieka Dmytro Łubinec.

Ewakuacja z okupowanego miasta

Melania Trump podkreślała wcześniej, że przed ogłoszeniem czasowego zawieszenia broni w Ołeszkach prowadziła rozmowy z przywódcami obu krajów. Jej głównymi partnerami byli jednak Łubinec oraz rosyjska komisarz ds. praw człowieka Jana Łantratowa.

Według amerykańskiej pierwszej damy dzięki porozumieniu z miasta udało się wyprowadzić blisko 800 osób. Rozejm obowiązywał od 27 października do 1 listopada. Rosyjska przedstawicielka przekazała jednak, że ewakuowanych było „znacznie mniej niż 750 osób”.

Łantratowa wskazała, że kluczowymi problemami podczas operacji były kontrola przestrzegania zawieszenia broni oraz rozminowanie tras ewakuacyjnych.

Ołeszki znajdują się około czterech kilometrów od Chersonia, na lewym brzegu Dniepru, zajętym przez rosyjskie wojska. Władze Ukrainy alarmowały wcześniej o dramatycznej sytuacji cywilów. Według strony amerykańskiej w miejscowości przebywało niedawno około 2 tys. osób, w tym 50 dzieci, bez zapewnionego dostępu do żywności i wody pitnej.

Ewakuacja odbywała się okrężną trasą przez terytorium Rosji i Białoruś, a nie bezpośrednio przez Dniepr do pobliskiego Chersonia.