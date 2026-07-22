Zełenski nie może spać spokojnie. Oto najnowszy sondaż prezydencki

RMF24

Gdyby wybory prezydenckie na Ukrainie odbyły się dziś, najwięcej głosów zdobyłby obecny prezydent Wołodymyr Zełenski – wynika z najnowszego sondażu ośrodka Rating. Na kolejnych miejscach znaleźli się generał Wałerij Załużny oraz były minister obrony Mychajło Fedorow. Badanie przeprowadzono w dniach 20–21 lipca.

Według sondażu Grupy Socjologicznej Rating, w pierwszej turze hipotetycznych wyborów prezydenckich Wołodymyr Zełenski uzyskałby 22,3 proc. głosów. Drugie miejsce zająłby ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii, były naczelny dowódca wojsk ukraińskich generał Wałerij Załużny (14,9 proc.), a trzecie – były minister obrony Mychajło Fedorow (13,4 proc.).

W dalszej kolejności respondenci wskazywali: szefa Biura Prezydenta Ukrainy Kyryło Budanowa (7,2 proc.), boksera Ołeksandra Usyka (5,9 proc.), byłego prezydenta Petra Poroszenkę (4,6 proc.), mera Charkowa Ihora Terechowa (4,3 proc.), deputowanego Dmytra Razumkowa (3,7 proc.) oraz dowódcę 3. Korpusu Armijnego Andrija Biłeckiego (2,3 proc.). Na byłą premier Julię Tymoszenko zagłosowałoby 1,7 proc., na wolontariusza Serhija Prytułę – 0,8 proc., a na mera Kijowa Witalija Kliczkę – 0,3 proc.

Wysokie zaufanie do Załużnego i Fedorowa

Sondaż wykazał, że największym zaufaniem wśród Ukraińców cieszy się generał Załużny (70 proc.), a także Fedorow (65 proc.), Budanow (62 proc.) i Zełenski (59 proc.).

Warto zauważyć, że poziom zaufania do Fedorowa wzrósł w ostatnim tygodniu z 35 proc. do 65 proc. Ten wzrost zbiegł się ze zdymisjonowaniem ministra i protestami ulicznymi przeciwko tej decyzji prezydenta.

Badanie pokazało, że 72 proc. respondentów nie poparło dymisji Fedorowa ze stanowiska ministra obrony, podczas gdy tylko 5 proc. wyraziło poparcie dla tej decyzji. 17 proc. uznało ją za nieistotną, a 6 proc. nie miało zdania.

Dużo przychylniej przyjęto natomiast dymisję generała Ołeksandra Syrskiego ze stanowiska Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy - aż 55 proc. ankietowanych poparło tę decyzję, a 15 proc. było przeciwko. 19 proc. nie miało zdania, a 11 proc. wybrało opcję „trudno powiedzieć”.

Fedorow był skonfliktowany z Syrskim, który po protestach został odwołany. Nowym naczelnym dowódcą został generał Mychajło Drapaty.

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Metodologia badania

Sondaż przeprowadzono w dniach 20–21 lipca metodą wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo. Przepytano 1000 losowo wybranych pełnoletnich mieszkańców Ukrainy ze wszystkich obwodów, z wyłączeniem terytoriów okupowanych oraz obszarów bez dostępu do ukraińskiej sieci komórkowej.

Kadencja prezydencka Zełenskiego trwa od 2019 roku, jednak wybory nie mogą się odbyć z powodu stanu wojennego wprowadzonego po rosyjskiej inwazji w lutym 2022 roku.