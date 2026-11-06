Zełenski liczy na ogromne pieniądze z USA po zwycięstwie demokratów

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski chce wykorzystać wynik wyborów w Kongresie, by odblokować wstrzymaną pomoc finansową - i to niemałą. Demokraci, którzy przejmą kontrolę nad Kongresem, zapowiedzieli, że wsparcie dla Kijowa będzie jednym z ich priorytetów.

Wołodymyr Zełenski uważa, że po zwycięstwie Partii Demokratycznej w wyborach do Kongresu Ukraina ma większe szanse na dodatkowe wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych.

W wywiadzie dla telewizji TSN powiedział, że Kijów powinien podnieść kwestię 16 miliardów dolarów. Według niego środki te zostały obiecane w ramach wcześniejszych ustaleń, ale wstrzymano ich transfer, przez co finalnie nie trafiły do Ukrainy.

Ukraiński prezydent podkreślił, że jest wdzięczny za dotychczasową pomoc. Jego zdaniem Ukraina powinna jednak „przynajmniej powalczyć” o brakujące środki. Warunkiem jest, jak mówił, „właściwe zbudowanie dialogu” i skupienie wokół sprawy poparcia obu partii. Zaznaczył jednocześnie, że nikt w Stanach Zjednoczonych nie może poczuć się urażony tym stanowiskiem.

Porażka obozu Donalda Trumpa w wyborach. Bronisław Komorowski: To dobra wiadomość Amerykanie odrzucili politykę prezydenta Donalda Trumpa. W USA wyborcza porażka Republikanów. Mowa jest nie tylko o niebieskiej fali, ale wręcz o niebieskim tsunami.

Demokraci deklarują pomoc

Po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu USA przestały przekazywać Ukrainie pomoc finansową i wojskową. Nadal udostępniają jej jednak dane wywiadowcze i sprzedają broń państwom europejskim, które przekazują ją następnie Kijowowi.

Demokraci, którzy po wyborach połówkowych przejmą kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem, już wcześniej zapowiadali, że wsparcie dla Ukrainy będzie jednym z ich priorytetów, gdy nowy Kongres zacznie pracę w styczniu 2027 roku.

Źródła agencji Reutera twierdzą, że demokraci mogą liczyć na poparcie niektórych republikanów, którzy wcześniej opowiadali się za dalszymi dostawami broni. Ewentualne weto Trumpa wobec takich ustaw trzeba by przełamać głosami dwóch trzecich członków każdej z izb.

Równolegle prezydent USA nieustannie deklaruje chęć zakończenia wojny. W czwartek, podczas spotkania z dziennikarzami, powiedział, że możliwe jest „wielkie” porozumienie, które obejmie nie tylko Ukrainę, ale i całą Europę.