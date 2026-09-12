Zełenski: Jestem gotów spotkać się z Putinem w Miami

RMF24

Prezydent Ukrainy zadeklarował dzisiaj w rozmowie z nadawcą Deutsche Welle, że jest gotów do negocjacji z prezydentem Rosji. Wołodymyr Zełenski powiedział, że spotkanie z Władimirem Putinem mogłoby odbyć się podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami w USA.

Zełenski: Jestem gotów spotkać się z Putinem na szczycie G20 w Miami

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ocenił w najnowszej rozmowie z nadawcą Deutsche Welle, że jego kraj może przystąpić do negocjacji z Rosją, a do jego rozmowy z Władimirem Putinem mogłoby dojść podczas zaplanowanego na grudzień szczytu przywódców G20 w Miami na Florydzie.

Oczywiście. Musimy przyjechać. Musimy się spotkać, porozmawiać i podjąć decyzje – odowiedział Zełenski w odpowiedzi na pytanie dziennikarza, czy uda się do Miami, jeśli Putin również weźmie udział w szczycie.

Ukraiński prezydent dodał, że najważniejsze są rezultaty rozmów.

Tu nie chodzi o słowa. To, co mu powiem albo co on chce mi powiedzieć, nie ma znaczenia. Liczą się rezultaty, i tyle – podkreślił.

Putin i Zełenski spotkali się osobiście raz

Władimir Putin i Wołodymyr Zełenski spotkali się osobiście 9 grudnia 2019 roku w Paryżu, podczas szczytu tzw. formatu normandzkiego. Rozmowy, z udziałem Angeli Merkel i Emmanuela Macrona, dotyczyły wojny w Donbasie.

Było to ich pierwsze i - jak dotąd - jedyne bezpośrednie spotkanie.

Koszmar w Odessie. Rosyjskie rakiety uderzyły w blok, ranny 5-miesięczny maluch O poranku siły rosyjskie przeprowadziły atak rakietowy na Odessę. W wyniku ataku uszkodzony został wielopiętrowy budynek mieszkalny, a 16 osób zostało rannych. Ucierpiało m.in. pięciomiesięczne dziecko.

Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina w Miami

Prezydent Rosji nie brał osobiście udziału w szczycie G20 od 2019 roku, natomiast w sierpniu minister finansów Rosji Anton Siłuanow uczestniczył na zaproszenie USA w spotkaniu ministrów G20 w Asheville w Karolinie Północnej, co wzbudziło niechęć europejskich delegacji. Sekretarz skarbu USA Scott Bessent tłumaczył obecność Siłuanowa koniecznością podtrzymywania dialogu z Rosją w celu zakończenia wojny przeciwko Ukrainie.

Wcześniej w sobotę specjalny przedstawiciel MSZ w Moskwie ds. G20 Marat Bierdijew poinformował na Telegramie, że przedstawiciele resortów energetyki, spraw zagranicznych oraz zasobów naturalnych Rosji wezmą udział w zaplanowanym na 14-16 września spotkaniu ministrów energii państw G20 w Houston.