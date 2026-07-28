Zełenski i Trump spotkali się w Białym Domu. O czym rozmawiali przywódcy?

RMF24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że podczas spotkania z prezydentem USA Donaldem Trumpem omawiano kwestie licencji na produkcję przechwytujących dla systemów Patriot oraz potrzebę intensyfikacji działań dyplomatycznych. Rozmowa przywódców odbyła się w Białym Domu i trwała nieco ponad godzinę.

We wtorek, 28 lipca, w Białym Domu doszło do spotkania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Według relacji Zełenskiego, głównymi tematami rozmów były licencje na produkcję przechwytujących rakiet do systemów Patriot oraz inne inicjatywy, które mogą wesprzeć Ukrainę w obronie przed rosyjską agresją.

Dobre spotkanie z prezydentem Trumpem w Gabinecie Owalnym. Dziękuję za wszystko, co robimy razem, aby chronić życie Ukraińców i osiągnąć pokój - podkreślił prezydent Ukrainy.

Prezydent Zełenski podkreślił również znaczenie wznowienia procesu dyplomatycznego. „Ważne jest, aby nasze zespoły uzgodniły szczegóły dalszej komunikacji. Jestem wdzięczny Stanom Zjednoczonym za silne wsparcie” – napisał Zełenski w mediach społecznościowych.

Ukraiński przywódca przekazał także kondolencje prezydentowi Trumpowi w związku ze śmiercią senatora Lindsey’a Grahama, którego nazwał „prawdziwym przyjacielem Ukrainy”.

W spotkaniu ze strony ukraińskiej uczestniczyli m.in. ambasador Ukrainy w USA Ołga Stefaniszyna, szef Biura Prezydenta Kyryło Budanow, minister spraw zagranicznych Andrij Sybiha, przewodniczący frakcji „Sługa Narodu” Dawid Arachamija, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow oraz inni wysocy urzędnicy.

Stronę amerykańską reprezentowali m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, minister finansów Scott Bessent oraz szef Pentagonu Pete Hegseth.

Według zapowiedzi, zespoły obu prezydentów mają w najbliższym czasie uzgodnić szczegóły dalszej współpracy i komunikacji w zakresie wsparcia militarnego i dyplomatycznego dla Ukrainy.