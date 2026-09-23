„Zęby smoka” nową atrakcją turystyczną. Turyści ruszyli na granicę z Rosją

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Nowo powstająca infrastruktura graniczna i wzniesione już umocnienia tworzące Bałtycką Linię Obrony, w tym przeciwpancerne betonowe „zęby smoka”, stały się jedną z atrakcji turystycznych Estonii. Goście z zagranicy chcą to zobaczyć na własne oczy - podaje telewizja ETV.

Wzrost tzw. turystyki granicznej odnotowano w regionie płd.-wsch. Estonii. Przyjezdni pytają, czy w pobliżu granicy z Rosją jest nadal bezpiecznie i czy mieszkańcy nie boją się wojny. Dotychczas większość gości odwiedzała skansen i zapoznawała się z miejscową kulturą ludową, teraz chcą zobaczyć przekopane rowy i instalacje przeciwpancerne - mówi Helen Alumae, lokalna przewodniczka w Setomaa, historycznym regionie położonym na południe od Jeziora Pejpus i zamieszkałym przez ugrofińską ludność Seto.

„Zęby smoka” przyciągają turystów na granicę Estonii

W ramach umocnienia wschodniej granicy łącznie do 2027 r. ma powstać około 40 km rowów przeciwpancernych, a także prawie 600 bunkrów. Plan zakłada również budowę strefy obronnej o długości około 100 km, i szerokości około 40 km w głąb terytorium. Pierwsze instalacje powstały tej jesieni.

Cała estońska granica z Rosją liczy 338 km, z czego ok. 135-kilometrowy odcinek lądowy jest głównie w trudnym zalesionym i bagiennym terenie, z kolei 76 km przebiega przez rzekę Narwę, zaś 127 km przez jezioro Pejpus.

„Bałtycka Linia Obrony” to wspólny międzypaństwowy projekt Litwy, Łotwy i Estonii, uzgodniony na początku 2024 r. Jego celem jest wzmocnienie flanki wschodniej UE, w tym ochrona przed wtargnięciem obcych wojsk ze strony Rosji i Białorusi. Linia bałtycka ma być w przyszłości połączona z polską „Tarczą Wschód”.