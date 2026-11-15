Zdjął z krzyża figurę Chrystusa i rozbił ją na ulicy

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Wileńska policja ustaliła tożsamość osoby podejrzewanej o zbezczeszczenie figury Jezusa, znajdującej się na krzyżu na dziedzińcu Sanktuarium Bożego Miłosierdzia przy ul. Dominikańskiej w Wilnie. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek.

O sprawie donosi litewski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny LRT.

Według ustaleń śledczych nieznany wówczas sprawca zerwał z drewnianego krzyża, umieszczonego na murze kościelnego dziedzińca, rzeźbę przedstawiającą Jezusa. Następnie wyniósł ją na ulicę i rozbił. Nagranie z zajścia krąży m.in. w serwisie X.

Jak poinformowała wileńska policja, czynności śledcze pozwoliły 14 listopada wskazać osobę, która mogła dopuścić się tego czynu.

Podejrzany został przesłuchany i otrzymał formalne zawiadomienie o postawieniu zarzutów. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania dokumentu tożsamości.

Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w związku z podejrzeniem znieważenia grobu lub innego miejsca czci publicznej.

Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wilnie.