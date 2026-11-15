Zdjął z krzyża figurę Chrystusa i rozbił ją na ulicy

O sprawie donosi litewski publiczny nadawca radiowo-telewizyjny LRT.
Według ustaleń śledczych nieznany wówczas sprawca zerwał z drewnianego krzyża, umieszczonego na murze kościelnego dziedzińca, rzeźbę przedstawiającą Jezusa. Następnie wyniósł ją na ulicę i rozbił. Nagranie z zajścia krąży m.in. w serwisie X.
Jak poinformowała wileńska policja, czynności śledcze pozwoliły 14 listopada wskazać osobę, która mogła dopuścić się tego czynu.
Podejrzany został przesłuchany i otrzymał formalne zawiadomienie o postawieniu zarzutów. Zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zatrzymania dokumentu tożsamości.
Postępowanie przygotowawcze prowadzone jest w związku z podejrzeniem znieważenia grobu lub innego miejsca czci publicznej.
Śledztwo prowadzi Prokuratura Rejonowa w Wilnie.