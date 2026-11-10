Zderzyło się ponad 70 samochodów. Dwa tragiczne karambole w Bułgarii

RMF24

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Co najmniej 11 osób zginęło w dwóch karambolach, do których doszło dziś na autostradzie A1 w pobliżu miasta Jamboł na południowym wschodzie Bułgarii. Informację przekazała minister zdrowia Katia Iwkowa, cytowana przez agencję BTA.

Autostrada A1 łączy Sofię z Burgas. Do karamboli doszło na przeciwległych jezdniach, jednej prowadzącej w kierunku Burgas i drugiej prowadzącej do Sofii. Jak podała BTA, na miejscu można było zobaczyć zniszczone samochody osobowe i ciężarówki na odcinku około kilometra.

Szef władz obwodu sliweńskiego Michaił Kaszerow, który przybył na miejsce zdarzenia, powiedział, że w karambolach uczestniczyło ponad 70 pojazdów. Dodał, że nigdy wcześniej nie widział tak poważnego wypadku. Trwa akcja ratunkowa. Niektóre osoby wciąż są uwięzione w swoich samochodach.

Dziesięć osób zginęło na miejscu, a jedna zmarła po przewiezieniu do szpitala - przekazała Iwkowa dziennikarzom w szpitalu w Sliwenie. Dodała, że do placówek medycznych trafiło 46 rannych, a bilans ofiar śmiertelnych może jeszcze wzrosnąć.

Wcześniej bułgarska agencja informowała o 12 ofiarach śmiertelnych, później zmieniła tę liczbę na 11.

Szefowa KE skraca wizytę

Premier Rumen Radew określił wypadek mianem „tragedii” podczas konferencji z odwiedzającą Bułgarię przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Poinformował, że uda się na miejsce zdarzenia.

Von der Leyen oświadczyła, że skróci swoją wizytę. Chciałabym złożyć najgłębsze kondolencje i wyrazić uznanie dla ekip ratowniczych – powiedziała.

Podczas briefingu dla dziennikarzy na miejscu wypadku sekretarz generalny bułgarskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Ljubomir Nikolow stwierdził, że prawdopodobną przyczyną zdarzenia była mgła. Jak przekazał, wypadek rozpoczął się od zderzenia autobusu z ciężarówką stojącą na poboczu autostrady prowadzącej w kierunku Burgas.