Zderzenie śmigłowców gaśniczych pod Atenami

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę w trakcie działań gaśniczych prowadzonych w rejonie Aten. Śmigłowce uczestniczyły w akcji gaszenia pożarów lasów, które objęły kilka obszarów Grecji. Z nieustalonych na razie przyczyn maszyny zderzyły się ze sobą w trakcie lotu.
Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe.
„Siły zostały niezwłocznie zmobilizowane do przeprowadzenia operacji poszukiwawczo-ratunkowej dla załóg, która obecnie trwa” – ogłosiła w komunikacie straż pożarna w Atenach.
Według wstępnych ustaleń i ocen służb, załogę jednego ze śmigłowców zdołano bezpiecznie ewakuować. Działania ratownicze na miejscu incydentu są kontynuowane.