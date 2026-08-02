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Zderzenie śmigłowców gaśniczych pod Atenami

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 2 sierpnia (16:14)

Dwa śmigłowce biorące udział w akcji gaszenia pożarów lasów w pobliżu Aten zderzyły się w powietrzu – poinformował w niedzielę grecki portal Ekathimerini. Na miejscu natychmiast rozpoczęto operację poszukiwawczo-ratunkową. Z pierwszych informacji wynika, że załogę jednej z maszyn udało się bezpiecznie uratować.

Zderzenie śmigłowców gaśniczych pod Atenami
Śmigłowiec gaśniczy w Grecji (fot. ANGELOS TZORTZINIS) /AFP/East News

Do groźnego wypadku doszło w niedzielę w trakcie działań gaśniczych prowadzonych w rejonie Aten. Śmigłowce uczestniczyły w akcji gaszenia pożarów lasów, które objęły kilka obszarów Grecji. Z nieustalonych na razie przyczyn maszyny zderzyły się ze sobą w trakcie lotu.

Na miejsce zdarzenia natychmiast skierowano służby ratunkowe.

„Siły zostały niezwłocznie zmobilizowane do przeprowadzenia operacji poszukiwawczo-ratunkowej dla załóg, która obecnie trwa” – ogłosiła w komunikacie straż pożarna w Atenach.

Według wstępnych ustaleń i ocen służb, załogę jednego ze śmigłowców zdołano bezpiecznie ewakuować. Działania ratownicze na miejscu incydentu są kontynuowane.

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Źródło: RMF24
Tagi: Grecja katastrofa śmigłowca pożary

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