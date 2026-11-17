RMF24

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Co najmniej 15 osób ucierpiało w zderzeniu dwóch pociągów osobowych na wiadukcie przed praskim dworcem głównym. Wypadek sparaliżował ruch kolejowy w stolicy Czech - część dalekobieżnych składów skierowano na inne stacje, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Do zderzenia dwóch pociągów osobowych doszło rano na wiadukcie przed wjazdem na praski dworzec główny. Co najmniej 15 osób zostało rannych, przy czym kilkoro poszkodowanych odniosło cięższe obrażenia.

Straż pożarna poinformowała, że składy poruszały się wolno, dlatego obrażenia większości rannych nie są poważne.

Ruch kolejowy został wstrzymany

W miejscu wypadku działają służby ratownicze. Ruch kolejowy w rejonie został wstrzymany, a pociągi dalekobieżne skierowano na inne dworce w mieście.

Zdaniem państwowej spółki odpowiedzialnej za infrastrukturę kolejową ograniczenie w ruchu potrwa kilka godzin i będzie dotyczyć dziesiątek połączeń.

Na swoim portalu państwowy przewoźnik CzD zwrócił uwagę, że podróżni, którzy dojadą do stacji przed praskim dworcem głównym, mogą skorzystać z komunikacji zastępczej, a bilety kolejowe obowiązują w autobusach, tramwajach i metrze.