Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Zawieszono kursowanie kolei dużej prędkości

RMF24

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W Los Yebenes, w Kastylii-La Manchy doszło do zderzenia dwóch pociągów. Hiszpański zarządca infrastruktury kolejowej, Adif, w związku z wypadkiem zawiesił kursowanie na linii kolei dużych prędkości między Madrytem a Andaluzją. Portal ABC podaje, powołując się na świadków, że jest wielu rannych.

Do wypadku doszło między miejscowościami Los Yebenes i Urda (Toledo) około godziny 9:00 rano. Zderzył się pociąg państwowego przewoźnika Renfe z Madrytu do Sewilli i prywatnego operatora Iryo jadącym w przeciwnym kierunku.

Portal ABC podaje, że według relacji świadków wiele osób zostało poszkodowanych. Pociągi miały też spaść z nasypu.

Wkrótce więcej informacji.