Zderzenie pociągów w Egipcie. Są ofiary śmiertelne i dziesiątki rannych

RMF24

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Co najmniej cztery osoby zginęły, a 88 zostało rannych w zderzeniu dwóch pociągów w północno-wschodnim Egipcie - poinformowało tamtejsze ministerstwo zdrowia. Kilka wagonów wypadło z torów i stoczyło się ze skarpy.

Do wypadku doszło w niedzielę na terenie dystryktu Al-Ajjat, ok. 76 km na południe od Kairu. Egipskie koleje podały, że pociąg jadący z Gizy do Fajum uderzył w tył składu kursującego z Kairu do Asuanu.

Na zdjęciach z miejsca katastrofy widać wykolejone wagony. Lokalne media przekazały, że wśród czterech ofiar śmiertelnych może być maszynista.

W akcję ratowniczą zaangażowano duże siły i środki - na miejsce tragedii skierowano m.in. 70 karetek pogotowia. Okoliczne szpitale postawiono w stan podwyższonej gotowości ze względu na dużą liczbę poszkodowanych.

W wyniku zderzenia pociągów doszło do wykolejenia kilku wagonów (fot. Yao Kaien/Xinhua News) / East News

Na czas działań ratunkowych i usuwania skutków wypadku wstrzymano ruch pociągów między Gizą a regionem Górnego Egiptu. Na miejsce wysłano służby techniczne oraz dźwigi.

Prezydent Egiptu Abdel Fatah el-Sisi ogłosił w mediach społecznościowych, że polecił przeprowadzić dochodzenie w sprawie wypadku, aby pociągnąć winnych do odpowiedzialności.

Tragiczna historia dystryktu Al-Ajjat

Agencja Associated Press przypomina, we wrześniu ubiegłego roku w dystrykcie Al-Ajjat doszło do zderzenia dwóch pociągów towarowych, w wyniku którego obrażenia odnieśli maszynista oraz jego pomocnik.

BBC pisze natomiast, że ten sam dystrykt był miejscem najtragiczniejszej katastrofy kolejowej w historii Egiptu. W 2002 roku w wyniku pożaru w pociągu zginęło tam ponad 370 osób.