Zbrodnia, która wstrząsnęła Michigan. Cała rodzina nie żyje

RMF24

Wstrząsające wydarzenia w Grand Haven w stanie Michigan. 47-letni Kristopher Karolkiewicz zabił swoją żonę i sześcioro dzieci, a następnie podpalił dom i odebrał sobie życie. Policja wciąż bada motywy tej niewyobrażalnej tragedii.

W piątkowy wieczór w niewielkiej miejscowości Grand Haven w stanie Michigan doszło do jednej z najtragiczniejszych zbrodni ostatnich lat. 47-letni Kristopher Karolkiewicz zastrzelił swoją 39-letnią żonę Amandę oraz sześcioro dzieci w wieku od 5 do 15 lat. Po dokonaniu zbrodni mężczyzna podpalił dom w kilku miejscach, a następnie popełnił samobójstwo. Ciała wszystkich członków rodziny odnaleziono dopiero po ugaszeniu pożaru.

„To niewyobrażalna tragedia”

Lokalna policja oraz służby ratunkowe przez wiele godzin pracowały na miejscu zdarzenia. Jak poinformował szeryf hrabstwa Ottawa, Eric DeBoer, okoliczności i motyw zbrodni wciąż pozostają nieznane.

To niewyobrażalna tragedia, której być może nigdy w pełni nie zrozumiemy – podkreślił szeryf.

Według ustaleń śledczych, ogień w domu został wzniecony celowo w kilku miejscach, już po dokonaniu zabójstw. Policja nie wyklucza żadnej hipotezy i dokładnie analizuje życie rodzinne oraz zawodowe sprawcy.

Kim były ofiary?

Ofiarą zbrodni padła Amanda Karolkiewicz, zastępcza nauczycielka w szkole podstawowej, oraz sześcioro ich dzieci. Rodzina była znana w lokalnej społeczności jako serdeczna i zaangażowana. Bliscy Amandy wspominają ją jako „życzliwą i oddaną osobę, która kochała swoją rodzinę i uczniów”.

Ceniliśmy każdą chwilę spędzoną z nią i jej szóstką dzieci, a słowa nie są w stanie oddać ogromu naszej rozpaczy – napisali matka kobiety i ojczym w oficjalnym oświadczeniu.

Kim był sprawca?

Kristopher Karolkiewicz do początku sierpnia pracował jako wiceprezes ds. sprzedaży i marketingu w American Heart Association. Jak dotąd nie ujawniono, czy w jego życiu prywatnym lub zawodowym pojawiały się niepokojące sygnały, które mogłyby zapowiadać tragedię.

Nachodzą Cię myśli rezygnacyjne? Nie dajesz sobie rady z codziennością? Jesteś ofiarą przemocy? Pamiętaj, że są osoby, które chcą i mogą Ci pomóc. Dyżurują bezpłatnie, całodobowo, siedem dni w tygodniu. W przypadku kryzysu psychicznego lub emocjonalnego skorzystaj z linii wsparcia:

• 116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży,

• 116 123 - kryzysowy telefon zaufania dla osób dorosłych,

• 800 70 22 22 - telefon do Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym,

• 800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka,

• 112 - telefon alarmowy w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia.

