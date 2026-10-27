Zawieszenie broni w Ołeszkach. „Strony przestrzegają ustaleń”

RMF24

W okupowanych przez Rosję Ołeszkach w obwodzie chersońskim od wtorkowego poranka obowiązuje zawieszenie broni. Rozejm ma umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej i przygotować ewakuację cywilów. W akcję zaangażowała się pierwsza dama USA, Melania Trump.

We wtorek w Ołeszkach w obwodzie chersońskim rozpoczęło się zawieszenie broni. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało o wstrzymaniu ataków na pobliski Chersoń. Celem rozejmu jest umożliwienie dostarczenia pomocy humanitarnej mieszkańcom miasta oraz przygotowanie warunków do ewakuacji ludności cywilnej.

Dramatyczna sytuacja w mieście

Według informacji przekazanych przez Biały Dom w Ołeszkach przebywa około 2 tysiące osób, w tym 50 dzieci, które odcięte są od dostępu do żywności i wody pitnej. Miasto zostało zalane po zniszczeniu tamy w Nowej Kachowce, co dodatkowo pogorszyło i tak już trudną sytuację mieszkańców.

Drogi prowadzące do Ołeszek są zaminowane, a nad miastem nieustannie operują rosyjskie drony, co utrudnia zarówno dostarczenie pomocy, jak i ewakuację.

Międzynarodowa koordynacja i rola Melanii Trump

W piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się na tymczasowe wstrzymanie walk w Ołeszkach. Do osiągnięcia porozumienia przyczyniła się pierwsza dama USA, Melania Trump, która koordynowała działania wraz z rzeczniczką praw człowieka Federacji Rosyjskiej Janą Łantratową oraz ukraińskim rzecznikiem Dmytrem Łubincem.

„Strony przestrzegają ustaleń, które osiągnęliśmy z rosyjską rzeczniczką praw człowieka Janą Łantratową jako szefowie zespołów negocjacyjnych” – podkreślił Łubinec w komunikacie na Telegramie. Dodał, że będzie na bieżąco informował opinię publiczną o rozwoju sytuacji, mając na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo ludności cywilnej.

Ołeszki – miasto na linii frontu

Ołeszki leżą zaledwie 4 kilometry od Chersonia, na lewym, okupowanym przez Rosję brzegu Dniepru. Sytuacja humanitarna w mieście od tygodni budzi niepokój władz w Kijowie i społeczności międzynarodowej. Zaminowane drogi i obecność dronów sprawiają, że każda próba ewakuacji wiąże się z ogromnym ryzykiem.

Wprowadzenie zawieszenia broni daje nadzieję na poprawę losu mieszkańców Ołeszek. Władze ukraińskie podkreślają, że będą monitorować realizację ustaleń i dbać o bezpieczeństwo cywilów.