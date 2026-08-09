Zatrzymania po kryzysie migracyjnym. Duże ryzyko kolejnego szturmu na granice Ceuty

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Wciąż niespokojnie na granicy Maroka i hiszpańskiej Ceuty. Po masowym napływie migrantów pod koniec lipca, marokańskie służby bezpieczeństwa zatrzymały 111 osób powiązanych z kryzysem migracyjnym. Liczba ofiar dramatycznych wydarzeń wciąż rośnie, a organizacje praw człowieka alarmują, że w dalszym ciągu występuje duże ryzyko przypuszczenia przez afrykańskich migrantów szturmu przez granicę Ceuty.

Pod koniec lipca przez granicę Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, przedostały się tysiące migrantów z Afryki Subsaharyjskiej, co wywołało gwałtowną reakcję służb po obu stronach granicy. Według Marokańskiego Stowarzyszenia Praw Człowieka (AMDH), do sobotniego wieczora marokańskie służby zatrzymały już co najmniej 111 osób podejrzewanych o udział w masowym wtargnięciu do Ceuty.

Najwięcej zatrzymanych przebywa obecnie w więzieniach w miastach Nador i Tetuan. Jak podkreślają działacze AMDH, sytuacja w regionie nadal jest napięta, a ryzyko kolejnych prób masowego przekroczenia granicy przez afrykańskich migrantów pozostaje wysokie.

Chciał dotrzeć do Ceuty na paralotni. Wpadł do morza Młody mężczyzna z Afryki Subsaharyjskiej zginął podczas próby dotarcia paralotnią do Ceuty - hiszpańskiej eksklawy na północy Afryki. Według wstępnych ustaleń stracił panowanie nad sprzętem i wpadł do morza.

Migranci koczują przy granicy

Organizacje pozarządowe alarmują, że na terenach sąsiadujących z Ceutą koczuje obecnie około 3,5 tysiąca młodych migrantów. Wielu z nich liczy na szansę przedostania się do Europy, mimo coraz bardziej restrykcyjnych działań służb marokańskich i hiszpańskich.

Według oficjalnych danych rządu Hiszpanii, tylko w dniach 30 i 31 lipca do Ceuty przedostało się około 72 tysiące migrantów. W kolejnych dniach większość z nich – około 70 tysięcy – została zawrócona do Maroka. Jednak sytuacja na granicy wciąż jest daleka od stabilizacji.

Rosnąca liczba ofiar i kontrowersje wokół statystyk

Jak przekazał hiszpański rząd, liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w Ceucie wzrosła do 82, z czego cztery osoby zmarły w ostatnich dniach. Tymczasem władze Maroka podają znacznie niższą liczbę – według nich po stronie marokańskiej zginęło 14 osób.

Organizacje praw człowieka, takie jak Caminando Fronteras, kwestionują oficjalne dane marokańskich władz. Według ich informacji, do szpitalnych kostnic w Maroku trafiły co najmniej 63 ciała migrantów, którzy zginęli w drodze do Ceuty. Działacze apelują o przejrzystość i dokładne śledztwo w sprawie wszystkich ofiar.