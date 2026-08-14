Zatopią barki, by utrzymać pracę elektrowni? Magyar o kosztownej akcji na Dunaju

RMF24

Premier Węgier Peter Magyar poinformował, że poziom wody w Dunaju ponownie zaczął spadać, co może utrudnić funkcjonowanie elektrowni jądrowej w Paksu. Sposobem na podniesienie poziomu wody ma być m.in. zatopienie dwóch barek. Akcja ma kosztować kilkanaście milionów euro.

Węgierski premier Peter Magyar przekazał, że poziom Dunaju na odcinku rzeki wykorzystywanym do chłodzenia elektrowni może spaść do niedzieli nawet do poziomu minus 130–132 cm poniżej punktu zero na wodowskazie. Wymusiłoby to ponowne wyłączenie jednej z dwóch turbin pracujących w elektrowni jądrowej w Paksu.

Osiągnięcie poziomu minus 140 cm wymagałoby całkowitego wyłączenia elektrowni - zaznaczył węgierski premier.

Szef węgierskiego rządu dodał, że przestój zakładu kosztowałby budżet państwa „co najmniej 50 mld forintów” miesięcznie (ok. 138 mln euro). Firmy musiałyby ponieść koszty związane z droższą energią z importu.

Magyar poinformował, że rozpoczęto budowę podwodnego progu piętrzącego, aby utrzymać wyższy poziom wody na kluczowym odcinku. W razie spadku poziomu poniżej minus 132 cm, „w ciągu kilku dni” można będzie wykorzystać dwie 80-metrowe barki, które da się zatopić w celu podniesienia poziomu wody.

Zdaniem węgierskiego premiera podwodny próg i zatapiane barek to rozwiązania „najbardziej efektywne, najbezpieczniejsze i najbardziej opłacalne”.

Węgierski premier oszacował koszt interwencji na Dunaju w rejonie elektrowni na blisko 6,2 mld forintów (ok. 17 mln euro). Według szacunków, zatopienie barek miałoby podnieść poziom wody o 20 cm.

