Zaskakujący ruch Bolsonaro. Uciekł z kraju, a teraz zrobił to

RMF24

Nietypowy ruch Flavio Bolsonaro. Brazylijski senator, który po przegranych wyborach prezydenckich wyjechał potajemnie do Stanów Zjednoczonych, zaskoczył opinię publiczną, biorąc udział w głosowaniu nad ważną poprawką do konstytucji.

We wtorek Flavio Bolsonaro, syn byłego prezydenta i obecny senator, połączył się zdalnie podczas obrad brazylijskiego Senatu. Poparł projekt poprawki do konstytucji dotyczącej walki z przestępczością zorganizowaną. To jedna z najważniejszych inicjatyw obecnego prezydenta Luiza Inacio Luli da Silvy, która ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego w Brazylii.

Projekt, który wcześniej przeszedł przez Izbę Deputowanych, został przyjęty przez Senat w dwóch głosowaniach – bez głosów sprzeciwu. Nowelizacja przewiduje utworzenie specjalnego ministerstwa bezpieczeństwa publicznego oraz zwiększenie roli rządu federalnego w walce z gangami. Wprowadza także surowsze kary dla przywódców i członków zorganizowanych grup przestępczych. Z projektu wykreślono jednak kontrowersyjną propozycję obniżenia wieku odpowiedzialności karnej z 18 do 16 lat – ta kwestia ma być przedmiotem osobnych obrad.

Ucieczka przez Argentynę do USA

Flavio Bolsonaro, mimo wyjazdu z kraju, formalnie pozostaje senatorem. Jego mandat wygasa pod koniec stycznia przyszłego roku. Może mu jednak zostać odebrany wcześniej, jeśli nie będzie uczestniczył w sesjach izby. W części z nich wymagany jest osobisty udział.

Wyjazd polityka do USA wzbudził kontrowersje, zwłaszcza że odbył się mimo sądowego zakazu opuszczania kraju. Według brazylijskich mediów, Bolsonaro wraz z rodziną najpierw udał się do Argentyny, a następnie prywatnym samolotem poleciał do Stanów Zjednoczonych.

Senator jest objęty kilkoma postępowaniami dotyczącymi m.in. domniemanego zagranicznego finansowania kampanii wyborczej, prania pieniędzy oraz unikania podatków. Choć nie postawiono mu jeszcze oficjalnych zarzutów, sąd zakazał mu wyjazdu z Brazylii i unieważnił jego paszport.