Zaskakujący kandydat na prezydenta Niemiec. AfD stawia na słynnego piłkarza

RMF24

Alternatywa dla Niemiec (AfD) ogłosiła swojego kandydata na prezydenta kraju. Został nim Thomas Berthold – były piłkarz reprezentacji Niemiec i mistrz świata z 1990 roku. Czy sportowa legenda ma szansę w starciu z faworytką Ilse Aigner?

W sobotę Alternatywa dla Niemiec (AfD) oficjalnie przedstawiła swojego kandydata na urząd prezydenta Niemiec. Został nim 62-letni Thomas Berthold – były obrońca reprezentacji Niemiec, który w 1990 roku sięgnął po mistrzostwo świata. Berthold, choć bezpartyjny, w ostatnich latach dał się poznać jako krytyk restrykcji pandemicznych i aktywny komentator życia publicznego.

Liderzy AfD, Alice Weidel i Tino Chrupalla, podkreślają, że wybór Bertholda to świadoma decyzja o postawieniu na kandydata „ze środka społeczeństwa”, który ma być alternatywą dla partyjnych polityków. „Chcemy umożliwić prawdziwy nowy początek na szczycie naszego państwa” – przekonują w oświadczeniu Weidel i Chrupalla.

Kontrowersje wokół kandydatury

Kandydatura Bertholda wzbudziła jednak sporo kontrowersji. Stephan Mayer, rzecznik frakcji CDU/CSU ds. sportu, w rozmowie z „Rheinische Post” przyznał, że Berthold był wybitnym piłkarzem, ale skrytykował jego kompetencje do objęcia najwyższego urzędu w państwie. Zwrócił też uwagę na „skrajnie wątpliwe” wypowiedzi Bertholda dotyczące pandemii Covid-19.

Sam Berthold nie ukrywał swojego rozczarowania polityką. W 2020 roku podczas demonstracji w Stuttgarcie stwierdził, że jego zaufanie do politycznych elit „spadło poniżej zera”.

Ilse Aigner – faworytka wyścigu

Mimo medialnego szumu wokół kandydatury Bertholda, to Ilse Aigner – przewodnicząca bawarskiego landtagu i polityczka CSU – pozostaje główną faworytką do objęcia urzędu prezydenta Niemiec po Franku-Walterze Steinmeierze. Aigner może liczyć na szerokie poparcie: oprócz chadeckich CDU i CSU, wspierają ją także SPD i Zieloni.

61-letnia polityczka deklaruje, że chce być kandydatką „silnego centrum” i – jeśli wygra – zostanie pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii Niemiec.

Symboliczna kandydatura i rola prezydenta

Wybór prezydenta Niemiec należy do Zgromadzenia Federalnego, w którym AfD nie ma większości. Niemieckie media podkreślają, że wystawienie Bertholda przez tę partię ma przede wszystkim wymiar symboliczny. Sam urząd prezydenta w Niemczech ma głównie charakter reprezentacyjny.