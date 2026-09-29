Zaskakujące skutki potężnej erupcji wulkanu. Widać to z Kosmosu

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Potężna erupcja indonezyjskiego wulkanu Anak Krakatau, która trwała ponad dobę, doprowadziła do powiększenia wyspy, na której znajduje się krater. W wyniku wybuchu pojawiły się także dwie nowe wyspy w Cieśninie Sundajskiej. Zmiany te doskonale obrazują najnowsze zdjęcia satelitarne.

Na początku września wulkan Anak Krakatau, położony pomiędzy Sumatrą a Jawą, dał o sobie znać z niezwykłą siłą. Erupcja trwała od 4 do 6 września, a przez 25 godzin z krateru wydobywała się lawa i ogromne ilości pyłu.

Słup popiołu osiągnął wysokość nawet 15 kilometrów po stronie Sumatry i 6 kilometrów po stronie Jawy, co spowodowało poważne utrudnienia w ruchu lotniczym. Władze Indonezji zmuszone były odwołać ponad 200 lotów, w tym kilkadziesiąt międzynarodowych połączeń.

Zmiany widoczne z Kosmosu

Efekty erupcji Anak Krakatau są widoczne nie tylko dla mieszkańców regionu, ale także z Kosmosu. Europejski satelita Copernicus Sentinel-2 zarejestrował wyraźne zmiany w kształcie wyspy. Porównanie zdjęć wykonanych przed i po erupcji pokazuje, że powierzchnia wyspy powiększyła się o 0,2 kilometra kwadratowego. Świeże pokłady lawy i popiołu wyraźnie zmieniły krajobraz Anak Krakatau.

Wyspa Anak Krakatau. Po lewej zdjęcie przed erupcją, po prawej po erupcji Fot: European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery / materiały udostępnione

Według informacji przekazanych przez Indonezyjską Służbę Geologiczną, po wrześniowej erupcji pojawiły się także dwie nowe wyspy w pobliżu Anak Krakatau. Jedna z nich znajduje się około 760 metrów na północny zachód od głównej wyspy, druga – 495 metrów na południowy wschód. Powstanie nowych lądów to efekt nagromadzenia się materiału wulkanicznego wyrzuconego podczas erupcji.

Wulkan o burzliwej historii

Anak Krakatau, czyli „Dziecko Krakatau”, to jeden z najaktywniejszych wulkanów na świecie. Powstał na początku XX wieku w miejscu dawnego wulkanu Krakatau, który w 1883 roku wybuchł z katastrofalną siłą, powodując śmierć dziesiątek tysięcy ludzi.

Od lipca Anak Krakatau był objęty podwyższonym stopniem zagrożenia. W 2018 roku jego erupcja wywołała tragiczne w skutkach tsunami, które pochłonęło ponad 400 ofiar.